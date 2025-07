Liga de Portoviejo vence 2-1 a New Porto en el arranque de la segunda fase del Ascenso

Liga de Portoviejo venció 2-1 a New Porto este 6 de julio de 2025 en el estadio Reales Tamarindos, en la primera fecha de la segunda fase del Campeonato Provincial de Ascenso de Manabí, gracias a un autogol y un tanto de César Espínola, para liderar el Grupo A.

Desde el pitazo inicial, Liga de Portoviejo mostró dominio. En los primeros cinco minutos, César Espínola y Jhojan Riascos generaron dos oportunidades claras de gol, pero no lograron concretar frente al arco defendido por Billy Posligua.

El primer tanto llegó al minuto 9, cuando Jackson Landazuri envió un centro desde la derecha. En un intento de despeje, el defensor de New Porto, Andry Zambrano, introdujo el balón en su propio arco, otorgando la ventaja a Liga de Portoviejo.

El segundo gol llegó al minuto 23, tras otra jugada de Landazuri, quien centró desde la banda. Posligua no pudo contener el balón, y César Espínola, con un remate de derecha, marcó su undécimo gol en el torneo, consolidando el 2-0.

New Porto reaccionó antes del descanso

Al minuto 37, Abel Laz remató con peligro, pero el arquero Juan Ortiz evitó el gol. Cuatro minutos después, al 41’, Jordy Álava probó desde larga distancia, pero su disparo se fue desviado. Sin embargo, al minuto 42, Laz asistió a Jeremy Solórzano, quien superó a Ortiz con un remate preciso, recortando la distancia a 2-1.

Segunda mitad disputada

En el complemento, Liga de Portoviejo mantuvo la presión. Al minuto 60, Marcos Cangá envió un centro desde la derecha, y Espínola cabeceó, pero el balón impactó en el palo. Dos minutos después, al 62’, Efrén Proaño intentó un remate de media distancia que se fue desviado.

New Porto, dirigido por Javier Soledispa, buscó el empate, pero careció de precisión en el último tercio del campo.Al minuto 72, Espínola protagonizó una jugada acrobática, pero su remate no encontró el arco. En los minutos finales, al 88’, Tito Vicuña generó peligro para New Porto con un disparo que se fue por encima del travesaño. Pese a los intentos visitantes, Liga de Portoviejo defendió su ventaja y aseguró los tres puntos en el arranque de la segunda fase.

Torneo de ascenso

El Campeonato Provincial de Ascenso de Manabí 2025, organizado por la Asociación de Fútbol de Manabí (AFM), comenzó el 10 de mayo con 24 equipos divididos en cuatro grupos. Los 12 mejores avanzaron a la segunda fase, distribuidos en tres grupos de cuatro equipos.

Esta etapa, que se extenderá hasta el 10 de agosto, se juega en formato de ida y vuelta. Los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros clasificarán a los playoffs, donde se definirá al campeón provincial y los cuatro cupos al Ascenso Nacional 2025, además de un boleto a la Copa Ecuador 2026 para el campeón.

Liga de Portoviejo, conocido como el “ídolo de Manabí” , lidera el Grupo A , que comparte con LDU El Carmen , Jipijapa FC y New Porto. En 2024, el equipo se coronó campeón provincial tras vencer 2-0 a La Paz, pero cayó en semifinales del Ascenso Nacional ante 22 de Julio en penales.

Persiguiendo el ascenso

Con esta victoria, Liga de Portoviejo suma tres puntos y encabeza el Grupo A. Su próximo partido será contra Jipijapa FC en el estadio Arturo Zavala. New Porto, por su parte, enfrentará a LDU El Carmen en busca de sus primeros puntos. La plantilla de Liga, con jugadores clave como Manuel Mendoza, Marcos Cangá y César Espínola, apunta a repetir el título provincial y lograr uno de los dos cupos a la Serie B 2026.