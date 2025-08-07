Liga de Portoviejo avanza a semifinales del Campeonato Provincial de Ascenso

La noche de este miércoles 6 de agosto de 2025, en el estadio Reales Tamarindos, Liga de Portoviejo aseguró su pase a las semifinales del Campeonato Provincial de Ascenso tras empatar 1-1 frente a Politécnico, cerrando la serie con un global de 5-1. El gol portovejense fue anotado por Brayan “Cuco” Angulo, mientras que Jesús Vera descontó para el visitante. Liga enfrentará a 11 de Mayo en la siguiente fase.

Partido de vuelta: resultado controlado por Liga de Portoviejo

Con la ventaja de los cuatro goles obtenidos en el partido de ida, Liga de Portoviejo salió a manejar el partido con mayor tranquilidad. El entrenador Raúl Duarte aprovechó la ocasión para hacer debutar a los refuerzos José Hernando, Brayan Angulo y Pedro Pablo Perlaza, quienes se incorporaron al plantel la semana pasada.

El gol local llegó a los 74 minutos, tras una acción individual del “Cuco” Angulo, quien definió con precisión dentro del área. El empate llegó pocos minutos después con un disparo de Jesús Vera, que superó al arquero portovejense. El empate fue suficiente para que Liga sellara su pase a la siguiente ronda.

Juventud Italiana también aseguró su clasificación

En el estadio Jocay de Manta, Juventud Italiana venció por 2-0 a Grecia, en un partido en el que destacó el delantero Jostin Valencia, autor de un doblete. Con un resultado global de 4-1, el conjunto mantense se aseguró su lugar en semifinales.

Valencia ya había sido clave en el encuentro de ida, cuando su equipo ganó por 2-1. En el partido de vuelta volvió a ser figura, marcando ambos goles que consolidaron la clasificación.

11 de Mayo remonta y avanza a la semifinal

En otro partido disputado también en el estadio Reales Tamarindos, el equipo de 11 de Mayo venció por 3-1 a Jipijapa FC, logrando un global de 4-2. El encuentro comenzó con un gol tempranero del visitante, anotado por Dany Bacilio al minuto 7. Sin embargo, en el segundo tiempo el equipo dirigido por Edison Méndez logró la remontada gracias a los goles de Washington Vera, Jhon Santacruz y Jefferson Troya.

Con esta victoria, 11 de Mayo se enfrentará en la semifinal a Liga de Portoviejo, en una llave que promete alta intensidad futbolística.

LDU de El Carmen golea y completa el cuadro de semifinalistas

En el estadio Soson Paspalas, en El Carmen, Liga Deportiva Universitaria de El Carmen goleó 3-0 a Exapromo Costa, remontando un marcador global que finalizó 5-3 a su favor. Luego de caer 3-2 en la ida, el equipo carmense impuso condiciones de local y logró su pase con autoridad.

La sólida actuación defensiva y la contundencia ofensiva en el segundo tiempo permitieron a LDU El Carmen convertirse en el cuarto equipo clasificado a las semifinales del torneo manabita.

Así quedan definidas las semifinales del Campeonato Provincial de Ascenso

Tras los encuentros de cuartos de final, las semifinales del torneo provincial de ascenso en Manabí quedan configuradas de la siguiente manera:

Liga de Portoviejo vs. 11 de Mayo

Juventud Italiana vs. LDU El Carmen

Los partidos se disputarán a ida y vuelta, con fechas y horarios aún por confirmar por parte de la Asociación de Fútbol No Amateur de Manabí (AFNAM).

El Campeonato Provincial de Ascenso 2025 entra en su fase decisiva con cuatro equipos que han demostrado solidez, goles y proyección. Liga de Portoviejo, 11 de Mayo, Juventud Italiana y LDU El Carmen buscarán el ansiado ascenso en una etapa donde la regularidad, experiencia y capacidad de reacción serán claves para alcanzar la final.