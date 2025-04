Líderes mundiales lamentan la muerte del Papa Francisco con mensajes de Condolencia

Líderes mundiales reaccionaron al fallecimiento del Papa Francisco, ocurrido a las 7h35 (hora Vticano) en la Casa Santa Marta, Vaticano, tras una neumonía bilateral, elogiando su labor humanitaria.

El Papa Francisco, cuyo nombre secular era Jorge Mario Bergoglio, murió a los 88 años tras un pontificado de 12 años que marcó la historia de la Iglesia Católica. Ocurrió este lunes 21 de abril del 2025. Su deceso, anunciado por el cardenal Kevin Farrell, camarlengo de la Santa Sede, generó una ola de reacciones internacionales. Francisco, primer papa latinoamericano y jesuita, fue reconocido por su defensa de los marginados, la justicia social y la paz global. Su última aparición pública fue el Domingo de Resurrección, cuando impartió la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, expresó: “Me uno a millones que lloran la muerte de Su Santidad, preocupado por retos como la migración y el cambio climático”. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó que Francisco “inspiró a millones más allá de la Iglesia Católica”. En España, el presidente Pedro Sánchez señaló: “Su compromiso con la paz y los vulnerables deja un legado profundo”.

La vicepresidenta española Teresa Ribera resaltó la encíclica Laudato Si’ como un hito en la acción climática global. En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni afirmó: “Nos ha dejado un gran hombre”. El presidente francés, Emmanuel Macron, subrayó que Francisco llevó “alegría y esperanza a los más pobres”.

El actor Antonio Banderas también expresó sus condolencias tras la muerte del Papa Francisco. «Muere un hombre que al frente de la iglesia católica mostró bondad, amor y misericordia con los más necesitados», posteó en su cuenta de la red X.

Muere el papa Francisco, muere un hombre que al frente de la iglesia católica mostró bondad, amor y misericordia con los más necesitados.

Pope Francisco has died — a man who, at the head of the Catholic Church, showed kindness, love, and mercy to the neediest people.@Pontifex… pic.twitter.com/kYjXeyYZon

— Antonio Banderas (@antoniobanderas) April 21, 2025