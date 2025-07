Leonardo Viteri: “La Ley de Contratación Pública fue hecha a la medida de la corrupción”

Leonardo Viteri, médico y exasambleísta Constituyente y provincial, critica las irregularidades graves en hospitales como el Eugenio Espejo de Quito, donde las cirugías han caído un 40% por problemas de esterilización. Critica la Ley de Contratación Pública porque dice que perenniza la corrupción y propone una reforma radical basada en libre competencia, fiscalización urgente de hospitales y un enfoque en la prevención.

En entrevista con EL DIARIO, Leonardo Viteri, quien fue director del Hospital Civil de Bahía de Caráquez cuando tenía 27 años, alcalde de esa ciudad, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), tanto provincial como nacional, aboga por rescatar la vocación médica y optimizar el presupuesto de salud, que, aunque creció al 12.12% del Presupuesto General del Estado en 2024, aún no alcanza los niveles constitucionales deseados, dice.

Doctor Viteri, usted menciona la necesidad de fiscalizar hospitales banderas en el país, por ejemplo, el Eugenio Espejo. ¿Qué irregularidades específicas ha identificado en esta casas de salud que justifiquen una fiscalización prioritaria?

Lo que es de conocimiento público. Por ejemplo en el hospital Eugenio Espejo han disminuido un cuarenta por ciento las cirugías por falta de esterilización de ropa ya que los calderos no están funcionando en su totalidad. Y así una serie de quejas de los propios médicos, empleados, y usuarios del hospital. Entonces, siendo el hospital bandera, yo iniciaría por el Eugenio Espejo.

Usted señala a la Ley de Contratación Pública y al SERCOP como un problema mayúsculo. ¿Cuáles son esas fallas en el sistema de contratación que han permitido la corrupción en el sector salud?

Eso se dejó instaurado en la época del gobierno del infractor. Entonces, ahí no hay chance de buscar, por ejemplo, productos de mejor calidad. Porque se prioriza a una cartera de productos que ya se compró el año pasado. No hay chance de una competencia. Hoy por hoy los medicamentos esenciales que necesita el Ministerio de Salud Pública cada día están más baratos, porque todos han liberado ya su patente en su gran mayoría. Y hay que saber escoger, no porque sea más barato va a ser mejor ni peor, pero si hay que buscar calidad.

El presupuesto del Ministerio de Salud ha crecido desde el dos mil uno hasta dos mil veinticuatro. ¿Doctor, cómo evalúa entonces el impacto real de este aumento?.

Maravilloso. En la calidad de la atención digo y la infraestructura hospitalaria. El problema es que si bien es cierto en hora buena aumentó el presupuesto exponencialmente, también se burocratizó demasiado desde planta central hasta el último subcentro, dándole mayor prioridad a la parte administrativa, más que a la parte médica científica, sanitaria. Entonces eso no puede ser. Hoy en esta época digital ya las cosas deben ser más fáciles, con un clic y un enter. A mí me encantaría que haya una historia única universal. Usted por ejemplo va de paseo a Latacunga, Riobamba o Galápagos y con su número de cédula en cualquier subcentro o puesto de salud, ya sabemos cuál es su patología, qué medicamentos toma, etc. Entonces vamos a evitar doble medicación.

En el caso del Hospital de Bahía de Caráquez, el presupuesto ha pasado de 400 mil dólares en 2001 a 18 millones en 2024, pero con una reducción de camas. ¿Doctor Leonardo Viteri, a qué atribuye esta disminución de capacidad pese al incremento presupuestal?

Esto es un tema técnico. Hace veinte años nosotros servíamos hasta la frontera con Esmeraldas. Nos llegaban pacientes desde Chamanga, Cojimíes, Pedernales. Hoy ya hay un hospital en Pedernales. Entonces ya equilibra el tema. Y obviamente hace veinte años no teníamos tomógrafos, no teníamos especialistas. Todo es relativo, nada es absoluto. En aquella época nosotros teníamos un lema que lo guardo hasta el sol de hoy, en salud pública se puede ser eficiente en la pobreza. Eficientes y eficaces. Se ha perdido la vocación médica. Se ha perdido el amor, la pasión a la medicina y obviamente por el prójimo. Entonces no es tan solo un problema de la estructura del Ministerio de Salud Pública. Es un tema también de formación de las enfermeras, médicos, tecnócratas, fisiatras.

Usted menciona que el aumento del presupuesto ha traído a buitres y hamsters al sector salud. ¿Qué medidas concretas usted propondría para fortalecer estos controles y prevenir la corrupción en las compras públicas del MSP?

Primero hay que cambiar la Ley de Contratación Pública porque si no de otra manera tendríamos que declarar en emergencia para evadir la ley de contratación que fue hecha a la medida de la corrupción de la época del infractor. Por ejemplo, nosotros en los hospitales cocinábamos, lavábamos y teníamos guardias. Que era del personal del hospital. Después de la constitución de Montecristi con gran algarabía, se habló que se acababa la precarización, la tercerización. Pero fueron ellos mismos los que empezaron a tercerizar servicios, lavandería, guardianía, limpieza, alimentación. Ellos mismos crearon empresas para prestar esos servicios. Y gracias a la Ley de Contratación Pública que ellos elaboraron siguen enquistados y siguen siendo proveedores de esos servicios. Cambian nada más de nombres, de accionistas, pero ya conocen el modus operandi y ahí está la tercerización. Que no digo que es mala, porque con auditoría las cosas se hacen bien hechas.

Doctor Leonardo Viteri, como médico y exasambleísta, ¿qué reformas específicas a la Ley de Contratación Pública sugeriría para garantizar una gestión más transparente y eficiente en el sector salud?

Yo haría un borrón y va de nuevo. La ley tiene muchas falencias. Y lo haría en base a la libre competencia. Permitiendo también que haya oferentes hasta internacionales. Sería extenso nombrarle todas las falencias que tiene. Yo declararía en emergencia ciertos hospitales. Es que el Ministerio de Salud es gigantesco y hay que darle mucha atención. Hay que trabajar con los distritales, con zonales, porque no es tan solo de los directores médicos, ni gerentes de los hospitales. Tenemos que ver la parte preventiva y eso se hace en el puesto de salud, en el subcentro. Es ahí donde se atiende el 70% de la patología y donde hacemos prevención. Yo volvería a hacer lo que se ha hablado toda la vida. Saneamiento básico, educación, y promoción para la salud. Si nosotros hacemos prevención y motivamos a un mejor estilo de vida, le haríamos un favor a la salud pública. También ha cambiado la emergencia en los hospitales. La patología ahora es el accidentado de moto. Hoy por hoy, todo hospital debe tener un ortopedista, un traumatólogo. Entonces, hay que estar evolucionando.

Doctor, dado el crecimiento del presupuesto del Ministerio de Salud al 12.12 % del presupuesto general del Estado en 2024, ¿cree que este porcentaje es suficiente para abordar los desafíos actuales del sistema de salud pública en el Ecuador, o debería incrementarse aún más?

Si nos basamos en la constitución, no hemos llegado todavía al crecimiento deseado. En Latinoamérica tenemos un buen promedio, pero no hemos llegado al presupuesto deseado con relación al Presupuesto General del Estado y al Producto Interno Bruto del Ecuador. Pero si se han dado pasos muy importantes en los últimos años.