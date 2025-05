Leonardo Quezada, Lazito, desmiente chismes y defiende su pasión por la farándula

lEn 2025, Leonardo ‘Lazito’ Quezada, panelista de Los Hackers del Espectáculo, enfrenta rumores sobre supuestos roces con Dieter Hoffmann y acusaciones de acoso, según Diario Extra. ¿Por qué ahora? Su cambio a panelista y su estilo picante alimentan especulaciones.

Leonardo ‘Lazito’ Quezada es un ícono de la farándula ecuatoriana, conocido por su chispa en programas como Faranduleros, BLN y En Contacto. En 2025, su rol como panelista en Los Hackers del Espectáculo lo mantiene en el centro de rumores. En una entrevista con Diario Extra, Lazito desmintió ser jefe del programa, aclaró su relación con Dieter Hoffmann y respondió a acusaciones de acoso, defendiendo su pasión por el espectáculo con su clásica frase: “desde la bondad”.

Acoso, envidia y “showceros”

Lazito no es nuevo en los chismes. Su paso de reportero de calle a panelista en Los Hackers desató especulaciones de que sería jefe o que enviaba a Dieter Hoffmann a cubrir reportajes. “No soy jefe de nadie, solo aporto”, aclaró a Extra. Negó cualquier roce con Hoffmann, asegurando que las decisiones las toma la producción. “Antes, cada cobertura era un escándalo; ahora estoy tranquilo en el panel”, bromeó, restando importancia a las habladurías.

Las acusaciones de acoso, como las de Andreína Bravo, indignaron a Lazito. “Es una payasada”, dijo, argumentando que perseguir noticias es parte del trabajo, no acoso. “Si fuera así, todos los reporteros estarían presos”, afirmó, comparándolo con paparazzis internacionales. Criticó a quienes, según él, lo señalan por envidia tras dejar la farándula. “Estuvieron, ya no están, y ahora somos los malos”, ironizó.

El debate refleja una tensión conocida en el medio, donde figuras como Silvana Torres también han enfrentado críticas similares por su estilo.

Un amor eterno por la farándula

Lazito no se ve fuera del espectáculo. “Amo la farándula, me veo como Pati Chapoy a los 60 años, comentando desde un sillón”, confesó. Rechazó considerarse el mejor reportero, dando crédito a sus colegas. “Ser reportero es complicado, pero cada uno le pone su sazón”, dijo. Su trayectoria, desde Vamos con Todo hasta Los Hackers, muestra su versatilidad, aunque admite que todos en el medio son “showceros”. “Es parte del negocio”, afirmó.

El contexto no es nuevo. La farándula ecuatoriana, con años de historia, siempre ha generado roces. Figuras como Marián Sabaté también enfrentaron rumores, pero siguieron brillando. Lazito, con su intensidad, encaja en esta tradición.

Lazito no tiene enemigos, solo pasión

El presentador Lazito asegura no tener enemigos. “Me alejo de quien me falla, pero esto es trabajo, no personal”, explicó. A pesar de las críticas, su enfoque es sumar. En Los Hackers sigue aportando picardía, aunque extraña las coberturas. “Me relajo cuando se apagan las luces”, dijo, mostrando un lado más humano tras el personaje.

Mientras los rumores persisten, Lazito se mantiene firme. Con su carisma, seguirá dando exclusivas y comentarios en el panel o en la calle, Lazito Quezada es sinónimo de espectáculo.