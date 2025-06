Leonardo Orlando: “Nuestra meta es lograr que Manabí sea un territorio más justo, en paz, próspero, con dignidad, e igualdad donde nadie se quede atrás”

Haber accedido por primera vez a un financiamiento directo de un organismo multilateral como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para uno de los proyectos viales es un logro emblemático que marca la administración del prefecto de la provincia de Manabí, Leonardo Orlando. En el marco del mes del manabitismo, el funcionario contó cuáles son las obras más representativas que impulsan el desarrollo de la provincia.

-Sobre el manabitismo, que ha estado ligado históricamente a luchas por la autonomía. ¿Qué retos persisten hoy en esa materia?

En materia de autonomía, no solo a nivel de la provincia de Manabí sino también a nivel nacional, la lucha que sigue vigente y que debe unir a todos los habitantes de nuestra provincia es la búsqueda de una verdadera descentralización: política, administrativa y financiera, que permita una gestión eficaz del desarrollo territorial.

Esto no implica una visión individualista del territorio, sino una descentralización real que abarque no solo los recursos, sino también las potestades y decisiones estratégicas necesarias para impulsar un desarrollo territorial sostenible, enmarcado en la cooperación y articulación entre los distintos niveles de gobierno.

A nivel provincial, lideramos el Plan de Desarrollo Provincial, pero este debe estar articulado desde lo parroquial, cantonal y provincial, hasta el nivel nacional.

Creemos firmemente que la planificación del desarrollo debe hacerse de forma ascendente: desde el campo y el perfil costero hacia las ciudades, y desde las ciudades hacia las provincias y el país. En el caso de Manabí, contamos con 56 parroquias rurales que tienen la categoría de gobiernos autónomos descentralizados. Ese es el nivel de coordinación y articulación que concebimos y que practicamos.

-En este sentido, ¿usted considera que Manabí no ha sido tratada con equidad desde el Poder Central?

Creemos que, en general, todas las provincias necesitan y merecen ser tratadas con equidad territorial, lo cual abarca los ámbitos político, administrativo y económico-financiero. Cuando hablamos de fortalecer el régimen de autonomía y descentralización, estamos convencidos de que Manabí sería una de las provincias mayormente beneficiadas, dadas sus particularidades socio-demográficas.

¿A qué nos referimos? que a diferencia de otras provincias donde la capital concentra gran parte de la población, en Manabí, Portoviejo representa apenas una quinta parte de la misma. Además, en términos de asentamientos territoriales, la provincia cuenta con cerca de 5.000 asentamientos humanos, lo que indica que la población está distribuida de manera mucho más dispersa. Creemos firmemente que la descentralización y una mayor autonomía benefician a todos los niveles de gobierno: prefecturas, municipios y juntas parroquiales. Pero también estamos convencidos de que este modelo favorece al gobierno central, al Estado y, sobre todo, a la sociedad, ya que permite acercar las competencias y los recursos a los ciudadanos, desde una visión de interdependencia y trabajo conjunto entre territorios.

-En materia de las vías, ¿cómo avanza este proyecto en las vías que conectan a Olmedo?

En el caso de Olmedo, hemos priorizado un plan de mantenimiento vial, contratado a través de nuestra empresa pública Manabí Vial, que contempla la rehabilitación total de la carpeta asfáltica de la vía Santa Ana–Olmedo.

Asimismo, hemos postulado la intervención de la vía Olmedo–Las Mercedes, la cual forma parte de un eje de integración vial hacia el cantón 24 de Mayo. Cabe señalar que Las Mercedes es una comunidad perteneciente a la parroquia Sixto Durán-Ballén, y a través de esta vía se

-¿Qué otros proyectos viales están en marcha?

También hemos postulado una vía utilizando los remanentes del programa de reconstrucción financiado por la Ley de Solidaridad, que inicialmente contemplaba la intervención de siete vías rurales. De esos fondos quedó un remanente de 100.000 dólares; sin embargo, actualmente el proceso está pendiente de un convenio entre el Ministerio de Finanzas y el Banco de Desarrollo.

En ese marco, hemos presentado al Banco de Desarrollo el proyecto de la vía Olmedo–Félix Menéndez, que conecta con comunidades limítrofes del cantón Balzar, en la provincia del Guayas. Se trata de una obra valorada en cerca de un millón de dólares, proyectada con doble tratamiento superficial bituminoso (doble riego asfáltico).

Adicionalmente, contamos con un puente en la vía Andico–Pescado, y hemos construido varios puentes tanto en el cantón Olmedo como en la parroquia Bellavista, del cantón 24 de Mayo, que mejoran significativamente la accesibilidad hacia Olmedo y fortalecen la conectividad regional.

-¿Y qué novedades hay sobre los sistemas de riego?

En cuanto al riego, tenemos aprobada con cargo a la competencia del año 2023 la construcción del sistema de riego tecnificado en la compuerta de Pajarito. Sin embargo, el anterior gobierno nacional propuso un cruce de cuentas con los recursos destinados al riego correspondientes al período 2021–2023. Estos fondos, que inicialmente recibimos en efectivo, fueron transferidos al Banco de Desarrollo del Ecuador en forma de bonos, lo que afectó la ejecución directa de los proyectos planificados.

A pesar de ello, continuamos colaborando activamente en la limpieza de acequias, canales, plantas de tratamiento y puntos de captación de agua.

Además, hemos solicitado formalmente con el respaldo de organizaciones de agricultores la descentralización del componente de riego del sistema Poza Honda, como ya se realizó anteriormente con el sistema Carrizal–Chone. Seguimos construyendo infraestructura que se abastece del agua proveniente del río Chico y del río Portoviejo.

Uno de los proyectos ya aprobados para el año 2024 es la rehabilitación de 18 compuertas tipo fuente del río Viejo, un afluente del río Portoviejo.

-En la comunidad de San Roque, en Olmedo, hay una planta de agua potable que no está siendo utilizada por los habitantes porque se niegan a pagar para su mantenimiento. ¿Qué se puede dignified hacer en este caso?

Existe una corresponsabilidad en la gobernanza, en la que tanto el sector productivo como el comunitario deben asumir un rol activo. Un ejemplo claro de ello son las juntas de agua potable. Desde la prefectura ejecutamos un proyecto de agricultura familiar campesina que incluyó la adecuación de un pozo, su equipamiento y la gestión para su legalización mediante crédito. Sin embargo, el mantenimiento y la operación de esa infraestructura son responsabilidad de la comunidad, como parte de su contraparte.

Este tipo de proyectos, por lo general, tienen un uso dual: se destinan tanto al riego agrícola como al abastecimiento de agua para consumo. Si bien la captación ya está resuelta, la parte complementaria el desarrollo de un sistema de agua segura es competencia de los gobiernos municipales. Desde la prefectura, contribuimos con la recuperación y equipamiento de pozos, así como con la distribución hasta cierto punto del sistema.

-¿Qué avances en descentralización puede mostrar hoy la Prefectura como resultado de esa visión autonomista?

Haber accedido por primera vez a un financiamiento directo de un organismo multilateral como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) representa un logro emblemático para la provincia. Es la primera vez que Manabí accede a este tipo de financiamiento de manera directa, superando las barreras de centralización que históricamente han limitado el acceso a recursos multilaterales.

Este proceso se llevó a cabo con el respaldo del Gobierno Nacional, mediante la obtención de la Garantía Soberana y la presentación de un plan de sustentabilidad fiscal. Si bien estamos generando ahorros, es importante destacar que el 100 % del crédito será asumido por la Prefectura de Manabí.

Esto demuestra nuestra capacidad de gestión, el compromiso institucional y la firme voluntad de contribuir al financiamiento de proyectos de desarrollo de alto impacto, con una visión sostenible y de largo plazo.

-¿Cuáles son los desafíos que enfrenta Manabí para ejercer una autonomía en lo económico y en lo político?

En lo político, consideramos que nuestros representantes deben tener la facultad de proponer reformas a la Constitución. Creemos que las competencias actualmente previstas para los gobiernos regionales autónomos que aún no han sido creados deberían transferirse a los gobiernos provinciales que demuestren estar preparados para asumirlas, mediante un modelo de gestión adecuado. Esta propuesta ya ha sido planteada ante la Asamblea Nacional.

Estamos dispuestos a asumir nuevas competencias en el ámbito tributario y a fomentar una corresponsabilidad ciudadana que conlleve una mayor contribución cívica en materia de tributos, con el objetivo de financiar obras y proyectos de desarrollo. Asimismo, creemos que uno de los principales desafíos, tanto en lo económico como en lo político, es alcanzar un consenso nacional sobre la sostenibilidad de las infraestructuras públicas: vías, sistemas de riego, agua potable y saneamiento. Esto implica que exista una contraparte ciudadana, mediante tarifas justas, definidas a través de procesos de socialización, que permitan mantener estas infraestructuras a lo largo del tiempo.

-¿Cómo los gobiernos locales pueden reconocer y mantener viva la identidad manabita?

En cuanto a la representación en el gobierno central, consideramos que hace falta una visión política más equitativa, que reconozca que Manabí cuenta con profesionales y figuras altamente capacitadas y competentes en todas las áreas. Es necesario que exista la voluntad de incluir a estos cuadros en espacios de poder, promoviendo una distribución del poder público con enfoque de equidad territorial.

Aspiramos a que cada vez más manabitas puedan ocupar cargos como ministros, viceministros, secretarios nacionales, y titulares de agencias y servicios públicos. Hemos demostrado capacidad, compromiso y solvencia técnica. Por ello, sería un acto de justicia territorial que el gabinete nacional refleje también la diversidad de las provincias del Ecuador.

-¿Qué obras o proyectos recientes considera que reflejan el espíritu del manabitismo en acción?

Entre las obras recientes que estamos entregando, destacan los puentes, que representan el espíritu del manabita en acción, especialmente aquellos construidos en el marco de los proyectos del Bicentenario. También avanzan las carreteras actualmente en ejecución, como el proyecto Cuatro Esquinas–Machinche–Las Piedras, además de otras vías del Bicentenario que ya están prácticamente listas para ser subidas al portal de compras públicas. Contamos, además, con sistemas de riego que, a pesar de enfrentar dificultades de financiamiento, siguen siendo un reflejo del esfuerzo productivo y del compromiso con una educación orientada al desarrollo agrícola.

Es importante resaltar no solo las obras físicas, sino también los proyectos estratégicos. La designación de Manabí como Región Gastronómica Mundial para el año 2026 es un hito significativo. En ese marco, se han desarrollado las Escuelas del Productor, dirigidas a agricultores, pescadores artesanales y ganaderos, y próximamente se implementarán las Escuelas de Gastronomía. Estos proyectos reflejan el espíritu emprendedor de nuestra gente.

En el ámbito social, se destacan los centros de rehabilitación física, con cerca de 60 distribuidos en toda la provincia. Este es un proyecto emblemático que, año tras año, ha permitido brindar atención a cerca de 20.000 niñas, niños y adolescentes manabitas.

-¿Cuál es el papel de la academia en el impulso del desarrollo de la provincia?

Las universidades cumplen tres funciones sustantivas: desarrollo académico, investigación e innovación, y vinculación con la sociedad. La ciencia, el conocimiento y la tecnología deben estar al servicio sostenible de nuestra población. En la provincia contamos con universidades que, a través de sus sedes principales, campus y extensiones a lo largo y ancho del territorio, permiten el acceso de los jóvenes a la formación en carreras universitarias de grado y posgrado. Actualmente, ya se han aprobado tres programas de doctorado: en Ciencias Educativas, en Administración y en Educación.

Considero que el rol de la universidad es fundamental. Siempre lo he dicho: el desarrollo de Manabí se sustentará, en gran medida, en el crecimiento y fortalecimiento institucional y estratégico de nuestras universidades, las cuales agrupan a una población superior a los 80.000 estudiantes, tanto en programas de grado como de posgrado. Es crucial que seamos conscientes del impacto que tienen en el desarrollo territorial y local sostenible.

-¿Cómo está posicionada Manabí hoy en términos de producción agrícola, turística y vial?

En los últimos censos ambientales, productivos y económicos realizados por la UNED, Manabí se posiciona como la primera provincia. Además, fuimos la primera provincia en recibir un reconocimiento internacional como Región Mundial de la Gastronomía en 2016. Hemos mantenido contacto con la UNESCO para fortalecer la participación de los cantones de Manabí en la Red de Ciudades Creativas. Actualmente, Portoviejo ya ha sido reconocida como ciudad creativa, gracias al impulso de su municipio, y Montecristi también ha recibido este reconocimiento.

La gran meta es que el Ecuador, con la riqueza gastronómica de Manabí, logre que su gastronomía milenaria sea reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Estamos trabajando activamente en este propósito y lo presentaremos dentro del Plan Bicentenario de la Gastronomía Milenaria.

Esta distinción se recibirá en dos eventos significativos: una sesión solemne organizada por el Instituto de Economía y Naturalismo, y un evento exclusivo en la Escuela de Gastronomía y el Laboratorio ICHE, en San Vicente.

-¿Qué cifras reflejan el crecimiento de la provincia en los últimos años?

Se destaca el incremento en la cobertura vial, el número de puentes y las hectáreas con riego tecnificado. Solo con el sistema sanitario rehabilitado, ya se benefician más de 9.300 hectáreas, y con los nuevos proyectos se superarán las 20.000 hectáreas.

En intervención vial, se han invertido 358 millones de dólares, con 9.400 kilómetros de vías intervenidas y 138 puentes ejecutados: 124 ya entregados, 17 en ejecución, 1 en etapa precontractual y 35 por contratar, incluyendo puentes peatonales.

Entre 2014 y 2024, la inversión en puentes creció de 7,6 millones a 32,7 millones de dólares. Se proyecta alcanzar cerca de 200 puentes hasta 2027.

Además, se destaca la captación de financiamiento del Banco de Desarrollo y una inversión histórica de 53,4 millones de dólares en las vías del sector rural, de los cuales 43,4 millones corresponden a crédito de la CAF y 10 millones a contraparte institucional. También se han realizado más de 2 millones de atenciones en salud y educación, a través de programas de vacunación, centros educativos y servicios de atención integral.

-¿Qué mensaje tiene para los jóvenes que ven al manabitismo como algo del pasado?

Tenemos una relación cercana con los jóvenes y con el Consejo Consultivo de Adolescencia y Juventud. Para nosotros, la identidad es parte fundamental de la visión del futuro. Es esencial que los jóvenes conozcan su historia, sus raíces, sus tradiciones y su cultura. Promovemos valores como la equidad intergeneracional y la solidaridad, reconociendo que los jóvenes son agentes de transformación.

A través de carreras como la gastronomía, los jóvenes encuentran nuevas oportunidades. Impulsamos iniciativas como el Joven Chef de la Gastronomía Manabita y, el próximo año, se organizará el Joven Chef Iberoamericano. Al recurrir al conocimiento y a los saberes ancestrales, fortalecemos las bases para el futuro.

-¿Qué papel cree que juega la educación en preservar y fortalecer la identidad manabita?

La educación es fundamental, por eso la cercanía con las universidades es también con los jóvenes, para tener un desarrollo sostenible. El componente educativo de la formación de nuestros jóvenes profesionales, nuestra sólida identidad del manabitismo refleja eso, identidad cultural. Hoy los jóvenes que estudian la carrera de gastronomía están llenos de oportunidades, yo pienso que recurrir al conocimiento, saberes ancestrales, a nuestra historia, costumbres, tradiciones de nuestra identidad, es una gran fortaleza de la identidad de nuestros joven manabitas.

-¿Cuál es su visión de Manabí para el 2030?

Nuestra visión para Manabí al 2030 es convertirnos en un territorio ODS, comprometido con el cumplimiento de la agenda de desarrollo local alineada a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Somos la primera provincia en presentar un informe local voluntario de contribución a la agenda global.

Nuestra meta es trazar una ruta clara para que Manabí alcance estos objetivos al 2030: ser un territorio más justo, en paz, próspero, con dignidad, igualdad y donde nadie se quede atrás. (MV).