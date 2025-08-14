Leonardo DiCaprio revela su mayor arrepentimiento: rechazar Boogie Nights

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio confesó que su mayor error profesional fue rechazar el papel protagónico en Boogie Nights (1997), dirigido por Paul Thomas Anderson, debido a su compromiso con Titanic. La declaración se realizó en una entrevista con Esquire, donde también abordó su colaboración actual con Anderson en One Battle After Another, cuya fecha de estreno está prevista para 25 de septiembre en Estados Unidos.

DiCaprio y la oportunidad perdida

En la conversación con Esquire, Leonardo DiCaprio respondió con franqueza sobre su carrera: “Mi mayor arrepentimiento es no haber hecho Boogie Nights. Fue una película profunda para mi generación. No puedo imaginar a nadie más que Mark [Wahlberg] en ella. Cuando finalmente vi esa película, pensé que era una obra maestra”, señaló.

Anderson había pensado en Leonardo DiCaprio para interpretar a Eddie Adams, alias Dirk Diggler, tras su actuación en The Basketball Diaries (1995). Sin embargo, el joven actor ya estaba comprometido con Titanic, cuyo rodaje coincidía en fechas, imposibilitando aceptar ambos proyectos.

Mark Wahlberg y la historia del casting

Ante esta situación, DiCaprio recomendó a Anderson considerar a su compañero de reparto Mark Wahlberg, quien finalmente asumió el papel de Eddie Adams. DiCaprio había reflexionado anteriormente sobre esta encrucijada en declaraciones a GQ, citadas por The Hollywood Reporter: “Me habría encantado hacer las dos. Pero la verdad es que, si no hubiera hecho Titanic, no habría podido hacer los dos tipos de películas o tener la carrera que tengo ahora. Pero hubiera sido interesante ver qué hubiera pasado si hubiera hecho lo contrario”.

Boogie Nights: un filme de culto

Boogie Nights, estrenada el 10 de octubre de 1997 por New Line Cinema, es un drama ambientado en el Valle de San Fernando que narra la vida de Eddie Adams, un joven lavaplatos que se convierte en estrella del cine pornográfico durante la “Edad de Oro del Porno” en los años setenta, para luego enfrentar el colapso de su vida debido a excesos y adicciones en los ochenta.

La película recibió tres nominaciones al Óscar: Mejor Actor de Reparto para Burt Reynolds, Mejor Actriz de Reparto para Julianne Moore y Mejor Guion Original para Anderson. El elenco incluyó también a Philip Seymour Hoffman, Heather Graham, John C. Reilly, Don Cheadle y William H. Macy. Con el tiempo, el filme ha sido reconocido como una de las mejores obras de Anderson y uno de los grandes filmes de los años noventa, según Variety.

Curiosamente, Burt Reynolds, pese a recibir elogios por su interpretación, se distanció del proyecto antes de su nominación y llegó a despedir a su agente por conseguirle el papel. No obstante, antes de su muerte en 2018, describió la película como “extraordinaria”.

One Battle After Another: la colaboración esperada

Décadas después, DiCaprio y Anderson finalmente trabajan juntos en One Battle After Another, cuyo estreno está programado para 25 de septiembre bajo la distribución de Warner Bros. En esta película, DiCaprio interpreta a Bob Ferguson, “un revolucionario desaliñado y sin recursos en una misión desesperada por salvar a su hija adolescente”.

En la entrevista, Anderson comentó: “¿Por qué nos tomó tanto tiempo?”. Leonardo DiCaprio respondió: “Sé que One Battle After Another ha estado en tu escritorio por mucho tiempo. Era una historia muy personal para ti y ciertamente pertinente para el mundo en el que vivimos ahora. Pero, en última instancia, la razón de querer hacer esta película fue bastante simple: he querido trabajar contigo, Paul, desde hace unos veinte años, y me encantó esta idea”.