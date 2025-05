Leonardo DiCaprio entregará Palma de Oro honorífica a Robert De Niro en Cannes 2025

El actor Leonardo DiCaprio entregará a Robert De Niro la Palma de Oro honorífica por su trayectoria en la ceremonia de apertura del 78º Festival de Cine de Cannes, la noche del 13 de mayo del 2025. El reconocimiento celebra la carrera del actor de 81 años, un ícono del cine mundial, en un evento que reúne a cineastas y fanáticos.

Robert De Niro, ganador del Óscar por Toro salvaje y El Padrino II, expresó su gratitud: “Siento un gran cariño por el Festival de Cannes… nos une: narradores, cineastas, fanes y amigos”. El actor, que presidió el jurado en 2011, es un veterano del festival, donde películas como Taxi Driver (ganadora de la Palma de Oro en 1976), Érase una vez en América (1984) y La misión (1986) fueron proyectadas. En 2023, protagonizó junto a DiCaprio Killers of the Flower Moon, presentada en la selección oficial de Cannes. Ambos también trabajaron juntos en This Boy’s Life (1993).

Robert De Niro ofrecerá clase magistral

El miércoles 14, Robert De Niro ofrecerá una clase magistral en el teatro Debussy del Palais, como parte del cronograma del festival. Esta fiesta del cine celebra este año su edición número 78. Su participación refuerza su vínculo con Cannes, un evento que ha destacado su contribución al cine a lo largo de décadas.

El contexto del Festival de Cannes, uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos del mundo, subraya la relevancia de este homenaje. La Palma de Oro honorífica reconoce a figuras cuya influencia trasciende generaciones, y De Niro, con una carrera que incluye clásicos como Mean Streets y 1900, encarna ese legado. Su trabajo ha sido aclamado por su intensidad y versatilidad, consolidándolo como una figura central en la historia del cine.

Hay una conexión laboral en ambos actores

La colaboración entre DiCaprio y De Niro añade un toque especial a la ceremonia. Su relación profesional, que abarca tres décadas, refleja una conexión artística que resuena en Cannes, un festival que valora la narrativa y la excelencia cinematográfica. La entrega de la Palma de Oro honorífica por parte de DiCaprio, una estrella global, simboliza la transición entre generaciones de actores comprometidos con el arte del cine.

El festival, que se extenderá hasta el 24 de mayo, proyectará películas en competencia y ofrecerá actividades como clases magistrales. Consolidando su rol como punto de encuentro para la industria. El homenaje a De Niro no solo celebra su trayectoria, sino que refuerza el mensaje del actor sobre la capacidad del cine para unir a las personas en un mundo dividido. La ceremonia de apertura, transmitida globalmente, marcará un momento destacado en la edición 2025 de Cannes.