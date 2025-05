Leidy Álvarez, «La Chonera Bonita», desmiente participación en video íntimo viral

Leidy Álvarez, conocida como La Chonera Bonita, negó rotundamente ser la protagonista de un video íntimo que se ha viralizado en redes sociales los últimos días. La joven manabita de 18 años afirmó que las imágenes son montajes que utilizan su rostro sin consentimiento.

Desmentido público en TikTok

En una transmisión en vivo a través de TikTok, Álvarez abordó directamente los rumores que la vinculan con el video en cuestión. Mientras interactuaba con sus seguidores, expresó:

“Después de que yo sepa y que mi familia sepa que no soy yo, está todo bien. La del video no soy yo. Creo que ya hay dos videos… me hicieron un montaje, cogieron mi cara y la colocaron en otro video”.

La influencer también señaló que una de las personas en los nuevos videos tiene su mismo color de cabello, lo que ha generado mayor confusión. “La gente es así, chicos. No soy yo”, agregó visiblemente afectada.

La fama de Leidy Álvarez, «La Chonerita»

Leidy Álvarez ha ganado notoriedad en redes sociales por su carisma y participación en eventos culturales en su natal Chone, provincia de Manabí. Fue bastonera en múltiples desfiles cívicos, participó en el grupo musical independiente “Latinos” y recientemente fue coronada Miss Turismo Manabí, lo que ha impulsado su proyección hacia certámenes nacionales como Miss Universo Ecuador.

A pesar de la controversia, Álvarez ha optado por no profundizar en el tema en sus redes sociales, manteniéndose enfocada en su carrera artística y académica. Cabe destacar que también sueña con convertirse en pediatra, demostrando su compromiso con la educación y el servicio comunitario.

Leidy Álvarez continúa recibiendo muestras de apoyo por parte de sus seguidores, quienes destacan su autenticidad y temple ante la adversidad. La joven ha reiterado su compromiso con sus valores y principios, y ha instado a la sociedad a no difundir ni comentar sobre contenido que pueda dañar la integridad de las personas.

El comunicado

«Quiero aclararles que los vídeos inapropiados que están circulando en redes no soy yo. Unos han sido editados y otros me vinculan solo por el color del cabello. Puedo decirles que los primeros videos fueron denunciados el 24 de julio del 2024 por mis padres por medio de la fiscalía, pero como siempre la justicia deja mucho que desear en nuestro país. Los otros videos me vinculan solo por el color del cabello.