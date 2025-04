LeBron James se convierte en el primer deportista con un muñeco Ken de Barbie

LeBron James, estrella de la NBA, se convirtió en el primer deportista con un muñeco Ken de Barbie, tras ser nombrado «Kenbassador» (Ken embajador) por Mattel para celebrar su impacto cultural.

La figura, que estará disponible desde el 14 de abril en Target, Amazon, Walmart y Mattel Creations por USD 75, incluye accesorios personalizados que reflejan el estilo del jugador de Los Angeles Lakers.

El muñeco, una pulgada más alto que el Ken estándar, lleva una chaqueta varsity con las iniciales “LJ”, una camiseta “We Are Family” de la Fundación LeBron James, zapatillas Nike Terminator High, audífonos Beats, gafas de sol, un reloj dorado y una pulsera “I Promise”.

Mattel también donará un ejemplar del libro de James, I Am More Than, a Save the Children por cada una de las primeras 5.000 unidades vendidas en Target entre el 14 y 19 de abril, según Business Wire.

LeBron James se unió a la familia de Barbie

La iniciativa coincide con el 45 aniversario de la primera Barbie negra, lanzada en 1980.

Lebron James ha destacado por su labor filantrópica a través de la LeBron James Family Foundation. Así que Mattel lo eligió por su influencia en la cultura y la comunidad.

La colaboración incluye una donación de Mattel a la fundación para apoyar a niños y familias en Akron, Ohio, su ciudad natal.

Krista Berger, vicepresidenta de Barbie en Mattel, señaló que el muñeco celebra a LeBron James como un modelo a seguir.

El lanzamiento también marca un hito para la marca, que busca diversificar sus figuras.

Una edición limitada con muñecos autografiados por James estará disponible el 12 de abril en la tienda Undefeated en Los Ángeles, según Sneaker News.