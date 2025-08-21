Lavinia Valbonesi entrega becas a mujeres sobrevivientes de violencia y anuncia su ingreso a la universidad

La primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, protagonizó una jornada especial en la Universidad Hemisferios (UHE) en Quito. Lideró la entrega de becas universitarias para mujeres sobrevivientes de violencia mediante el Proyecto ANA y además sorprendió al revelar que ahora estudia en esta institución.

El evento se realizó este 21 de agosto del 2025 con la presencia de autoridades académicas, beneficiarias del proyecto y estudiantes que iniciaron su carrera. La UHE entregó diez becas completas para pregrado en Comunicación, Relaciones Internacionales y Enfermería, con una inversión superior a $250.000, informó María Fernanda Román, directora de la Escuela de Gobierno del alma máter.

Becas para mujeres sobrevivientes de violencia

Durante la ceremonia, Lavinia Valbonesi expresó su emoción por esta oportunidad: “Estoy muy emocionada de que puedan recibir esta oportunidad. Ustedes cumplieron todos los requisitos de excelencia”, dijo. Las beneficiarias fueron seleccionadas entre 1.400 aplicaciones recibidas por el equipo técnico del Proyecto ANA.

El proceso incluyó exámenes de admisión y entrevistas que definieron a las ganadoras. Para la UHE, este acuerdo refleja cómo la academia puede trabajar en transformación social, destacó Cristina Rockenbach, vicerrectora de la institución, al referirse a la formación con propósito y excelencia profundamente humana.

El impacto del Proyecto ANA

El Proyecto ANA, impulsado por Lavinia Valbonesi, ya cuenta con más de 300.000 mujeres inscritas en Ecuador. Esta plataforma brinda acompañamiento psicológico, legal y médico, además de oportunidades educativas y laborales. Su misión es fomentar autonomía y empleabilidad en mujeres que buscan independencia económica.

Para Valbonesi, estas becas universitarias consolidan una estrategia que supera la asistencia momentánea. Ella destacó que esta iniciativa busca generar sostenibilidad en la vida de las beneficiarias, fortaleciendo su acceso a empleos calificados y su capacidad de autonomía económica.

Lavinia Valbonesi inicia sus estudios en Comunicación

Adicionalmente, la Universidad Hemisferios anunció que la primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, inició sus estudios en Comunicación, dentro de la Facultad Internacional de Comunicación e Industrias Culturales. Allí se forman profesionales en periodismo, comunicación digital, audiovisual, publicitaria y corporativa.

Además, Valbonesi se matriculó en el programa de Liderazgo y Gerencia Pública para Mujeres, ofrecido por la Escuela de Gobierno UHE e inspirado en un modelo de la Harvard Kennedy School.

Compromiso académico de la primera dama de Ecuador

El decano de la carrera de Comunicación, Juan David Bernal, resaltó que Lavinia Valbonesi tendrá las mismas exigencias que cualquier estudiante. Deberá cumplir la malla curricular, prácticas, servicio comunitario, requisito de inglés B2 y un trabajo de titulación.

La universidad aclaró que Valbonesi no recibió ninguna beca y cubrirá personalmente sus matrículas y aranceles.