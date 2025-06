Las plantaciones de café se redijeron un 80% en Manabí, en los últimos siete años

Las plantas de café ya muestran sus frutos y el color verde de los cafetales contrasta con las cerezas rojizas que anuncian la cosecha. Pero detrás de esa postal, hay una realidad que los productores no dejan de ocultar: este año, la producción no será buena.

Johnny Sánchez, productor cafetalero de la parroquia San Plácido, menciona que la producción de café ha ido decayendo en los últimos años. Calcula que en la última década, la producción ha decaído hasta en un 80%, debido a varios factores.

Los principales, según Sánchez, es el bajo precio del producto y a las condiciones climáticas. “También, la falta de apoyo de parte de las instituciones gubernamentales”, expresa el caficultor, miembro de Ceprocafé, una asociación que trabaja en cultivar café.

Se cerraron las exportaciones de café

Sánchez menciona que el problema surgió a raíz del 2020, pues por la pandemia del Covid-19 se cerraron las exportaciones y el precio del café decayó y no hubo ventas. Eso desestabilizó a los productores y empezaron a cambiar las plantaciones de café, por las de cacao y otros productos.

Según la Asociación Nacional Ecuatoriana de Café (Anecafé), en 2024 la exportación de café ha seguido descendiendo. De enero a noviembre del 2023, por ejemplo, se exportaron 13.604 sacos de café arábico, mientras que en el mismo periodo del 2024, se exportaron 13.157 sacos. La reducción fue del 3.28%.

En café robusta, la exportación del 2024 decayó un 54.26%. Entre enero a noviembre del 2023, se exportaron 16.909 sacos, mientras que en los mismos meses del 2024 la exportación fue de 7.734 sacos. Económicamente, la exportación del 2023 por este tipo de café, representó un ingreso de USD 3’025.312,13 y, en el 2024, fue de 1’743.485,50 dólares.

Habrá menos producción

La zona rural de la parroquia San Plácido, en su momento fue una de las de mayor producción de café. Sánchez recordó que en 2012, lograban acopiar entre 100 hasta 400 quintales diarios de café cereza. La cosecha empezaba en junio y culminaba en agosto.

Actualmente, la cosecha de este año aún no se recolecta, pero calcula que no será mucha porque en esta zona existen entre 400 y 500 hectáreas. La mayoría son plantaciones que tienen algunos años que no producen mucho por las afectaciones de la plaga y las condiciones climática.

“Si comparamos lo que se producía en el 2012 con lo que habrá este 2025, estaríamos con un promedio de acopio de un 20%”, mencionó Sánchez, quien en su momento representó a 3.500 productores de café en Manabí, para reactivar la producción de café.

Hay menos plantaciones de café en Manabí

En las zonas rurales de Jipijapa y Paján, que también fueron cafetaleros, el panorama luce similar. Isidro Muñiz, agricultor de Jipijapa, dice que el café dejó de ser restable desde hace algunos años y los cafetales que tenían, las reemplazaron con cacao y otras plantaciones.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), compartidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Manabí es la tercera provincia con la mayor superficie plantada de café. Hasta el 2024, se contabilizaron 3.425 hectáreas, que dejaron una producción de 1.150 toneladas.

Las superficies plantadas, representan un 81,9% menos de lo había hace siete años. En el 2018, se contabilizaron 18.878 hectáreas y cada año ha venido decreciendo.

Los precios desaniman a los productores

Sánchez insiste que el bajo precio es lo que desanima a los productores, quienes sigue sembrado cacao, por su mejor precio. En 2024, el precio del café cereza alcanzó los USD 28 y 30 dólares el quintal, que no es rentable ni para dar mantenimiento de los cafetales, mencionó.

Según la Bolsa de Valores de Estados Unidos, el precio actual del café seco, bordea los 350 dólares el quintal.

Por ese precio, hay caficultores que prefieren dar valor agregado a la producción. Bárbara Suárez, junto a su familia mantienen su emprendimiento de café tostado y molido, en sitio La Chorrera, de la parroquia San Plácido, para abastecer el mercado provincial.

Coincide en que este año la producción será menor porque las personas cambiaron sus plantaciones, per recalca que mantendrán la oferta de café para el consumo.

Ministerio de Agricultura proyecta renovar cafetales

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), informó que proyectan renovar 20 mil hectáreas de café, para atender la demanda interna y proveer de materia prima a la industria. El proyecto de Reactivación de la Caficultura Ecuatoriana, presentada en abril, por el ministro Danilo Palacios, también busca generar empleo en el sector rural.

“Este proyecto es parte del plan de trabajo del Gobierno para impulsar los productos tradicionales, así como nuevos cultivos que están en la agenda, para poder abrir nuevas oportunidades de plaza de trabajo”, dijo.