Las mascarillas se vendieron como «pan caliente», por el uso obligatorio para los estudiantes

El uso obligatorio de las mascarillas para los estudiantes, ocasionó el desabastecimiento de este producto en las farmacias de Portoviejo y de otros cantones de Manabí.

Este domingo 04 de mayo, Gema Márquez recorrió ocho farmacias de Portoviejo en busca de mascarillas para su hijo y para ella, pero sólo logró conseguir unas unidades. “No pensé que la demanda fuera tan grande”, comentó la mujer, quien también optó por comprar un frasco de alcohol para desinfectarse las manos, recordando los tiempos críticos de la pandemia del covid-19.

Carmen Utreras, en cambio, dijo que estuvo recorriendo casi todo Portoviejo en busca de mascarillas para su nieta que entra a la escuela. En todas las farmacias no tuvo éxito en conseguir las mascarillas “En todas las farmacias me dicen que no hay. Considero que tienen la mercadería guardada para subirle el precio, porque eso sucedió en los tiempos de pandemia”, señaló Utreras.

Las mascarillas se agotaron rápido

La compra de mascarillas se incrementó desde la tarde del sábado 03 de mayo, una vez que se hizo público la disposición del Ministerio de Educación, de que el uso es obligatorio para todos los estudiantes que ingresan a clases desde este lunes 5 de mayo. La disposición es por 60 días, para evitar los contagios de tosferina que afecta a varias provincias, entre ellas Manabí.

Freddy Dueñas, de la farmacia Dueñas, dijo que entre la tarde y noche del sábado vendió 25 cajas de mascarillas. Muchas de las personas incluso compraron de cuatro y cinco cajas. “Tenía un pequeño stock porque hace unos meses se decía que iba a haber un repunte de covid y me abastecí de mascarillas”, comentó Dueñas.

Harán nuevos pedidos

Este domingo 04 de mayo, tenía unas unidades que logró vender y se quedó desabastecido. Dijo este lunes 05 de mayo prevé hacer un nuevo pedido, pero no sabe si a escala nacional, haya en stock.

Rolando Ávila, de la farmacia Vida, dijo que le tomó por sorpresa la demanda de clientes que llegaron a comprar mascarillas. El sábado, en una hora vendió las diez cajas que tenía. “Hay que ver si es que hay stock”, señaló Ávila, quien espera que no ocurra lo mismo que el 2020, cuando una mascarilla llegó a costar hasta 75 centavos.

Hasta este domingo, las unidades de mascarillas que las personas consiguieron en las farmacias, le costaron 10 centavos. “El Gobierno, lo que debió hacer es suspender las clases hasta superar el problema”, comentó Ávila.