Compártelo con tus amigos:

Las exportaciones de Ecuador experimentaron un incremento significativo en enero de 2025, superando los valores de años anteriores, según cifras oficiales del Banco Central.

Las exportaciones de Ecuador aumentaron un 21,5% en enero de 2025, alcanzando los 3.172,11 millones de dólares, comparado con los 2.610,81 millones de dólares de enero de 2024, según datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador . Este crecimiento es parte de una tendencia positiva en el sector exportador del país , que incluye tanto productos petroleros como no petroleros.

El incremento de las exportaciones ecuatorianas en enero de 2025 refleja un repunte en la actividad comercial internacional del país. El total de exportaciones alcanzó los 3.172,11 millones de dólares, lo que representa un notable crecimiento en comparación con los 2.610,81 millones de dólares reportados en enero de 2024 y los 2.337,72 millones de dólares de enero de 2023. Este aumento en las exportaciones se refleja también en el volumen de mercancías exportadas, que muestra una tendencia positiva tanto en productos petroleros como no petroleros.

En cuanto a las exportaciones de productos no petroleros, Ecuador continúa avanzando en la diversificación de su economía. Según las cifras del Banco Central, de enero a noviembre de 2023, las exportaciones no petroleras alcanzaron 11.420,3 toneladas métricas, mientras que las exportaciones petroleras fueron de 17.228,8 toneladas métricas. Para el mismo periodo de 2024, las exportaciones no petroleras sumaron 11.435,2 toneladas métricas, mientras que las exportaciones petroleras ascendieron a 19.064,6 toneladas métricas. Este crecimiento refleja la importancia creciente de las exportaciones no petroleras, que están comenzando a superar a las exportaciones petroleras en valor.

Las exportaciones ecuatorianas se realizan desde cinco puertos

Ecuador cuenta con varios puertos estratégicos para sus operaciones de comercio exterior. Entre los más importantes están los puertos de Guayaquil, Manta, Puerto Bolívar, Esmeraldas y Posorja. El Puerto de Guayaquil es el más relevante en términos de volumen, con 575.008,50 toneladas exportadas en enero de 2023. Sin embargo, en 2024, el puerto experimentó una leve disminución en las exportaciones, con solo 485.453,89 toneladas exportadas durante el mismo mes. Esto refleja las fluctuaciones en el comercio internacional, pero no deja de ser un componente clave para la economía ecuatoriana.

El aumento en las exportaciones no solo refleja un crecimiento en los ingresos por exportaciones, sino también una recuperación en el comercio internacional. A medida que las exportaciones ecuatorianas siguen ganando terreno, se espera que este impulso continúe durante el año, con la diversificación de productos y mercados como un punto clave en la estrategia económica nacional.

Otro de los principales puertos de Ecuador es el Terminal Portuario de Manta (TPM), desde este lugar hubo una exportación de 6,599 toneladas durante el 2024. Según la ATM, se desembarca mercadería que posteriormente son embarcados en otro buque para ser trasladados a otros puertos sudamericanos. Mediante el método de trasbordo, se movilizaron 10,235 toneladas de carga en el el año 2024.

Mientras, el total de importaciones fue de 1,028,649 toneladas métricas. A esta terminal portuaria llegan principalmente trigo, vehículos, aceites vegetales y otros productos. En el caso de las exportaciones, desde este lugar salen aceites vegetales, vehículos y maquinarias.