Exportaciones aumentaron y Ecuador facturó 6.154 millones de dólares entre enero y febrero del 2025

Las exportaciones de Ecuador alcanzaron los 6.154 millones de dólares en los dos primeros meses de 2025. Se trata de un incremento del 17 % más que en el mismo período de 2024. Esto lo confirmó la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), a través de un boletín oficial. El crecimiento lo lideró el sector no petrolero y no minero, que representó el 67 % del total, con una facturación de 4.108 millones de dólares. Aquello se vio impulsado principalmente por exportaciones de camarón y cacao.

El sector no petrolero y no minero registró un aumento del 30 % en sus envíos al exterior durante enero y febrero de 2025. Gracias a ello acumuló cuatro meses consecutivos con incrementos superiores al 20 % en comparación con los mismos meses del año anterior. Los productos estrella fueron el camarón (langostino), con exportaciones por 1.230 millones de dólares y un crecimiento del 22 %. También figura el cacao y sus derivados, que facturaron 956 millones de dólares con un aumento del 100 %. Figuran también el banano, con 697 millones de dólares y un incremento del 3 %.

Principales destinos de las exportaciones de Ecuador

Estados Unidos se consolidó como el principal mercado para las exportaciones no petroleras y no mineras de Ecuador, con compras por 1.040 millones de dólares. Se trata de un 43 % más que en el mismo período de 2024. Le siguió la Unión Europea, que adquirió productos ecuatorianos por 960 millones de dólares, reflejando un crecimiento del 41 %. China ocupó el tercer lugar, con importaciones por 609 millones de dólares. Aquello representó un aumento del 13 % respecto a los dos primeros meses del año pasado.

El desempeño de enero y febrero de 2025 mostró incrementos significativos en las exportaciones no petroleras y no mineras de Ecuador. Las alzas se marcaron en el 42 % en enero y del 20 % en febrero, en comparación con los mismos meses de 2024. Según Fedexpor, este dinamismo refleja la competitividad de los productos ecuatorianos en los mercados internacionales. No obstante se marca una especial diferencia en los sectores agrícolas y pesqueros.

Contexto económico para Ecuador

El crecimiento de las exportaciones no petroleras y no mineras es un indicador clave para la economía ecuatoriana que busca diversificar su matriz productiva. Se busca también reducir la dependencia de los hidrocarburos y los minerales. Productos como el camarón, el cacao y el banano han consolidado a Ecuador como un actor relevante en los mercados globales, gracias a su calidad y demanda sostenida. El aumento del 100 % en las exportaciones de cacao, responde a la creciente preferencia por este producto en la industria alimentaria internacional. No obstante el camarón mantiene su posición como uno de los principales generadores de divisas.

Estados Unidos y la Unión Europea, como destinos principales, reflejan la importancia de los acuerdos comerciales y la apertura de mercados para el crecimiento exportador. El incremento en las ventas a China, destaca el potencial de Asia como un mercado en expansión para los productos ecuatorianos. Estos resultados positivos se dan en un contexto de recuperación económica. Se informó que el sector exportador juega un rol fundamental para generar empleo y atraer divisas al país.

Perspectivas y desafíos en las exportaciones ecuatorianas

Fedexpor destacó que el desempeño exportador en los dos primeros meses de 2025 es un reflejo de la resiliencia del sector frente a desafíos globales. Aquello se refleja también en la volatilidad de precios y las tensiones logísticas. Sin embargo, la organización también señaló la necesidad de seguir fortaleciendo la infraestructura, los procesos de certificación y la promoción comercial para mantener esta tendencia alcista.

Las autoridades económicas y el sector privado continuarán monitoreando el comportamiento de las exportaciones de Ecuador en los próximos meses. Esto con el objetivo de consolidar a Ecuador como un proveedor confiable en los mercados internacionales. Los datos de Fedexpor sugieren que, de mantenerse esta dinámica, el sector no petrolero y no minero podría cerrar el 2025 con un nuevo récord en facturación.