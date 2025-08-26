COMUNIDAD POR USD 1
Identifican como Bryan Cevallos a la víctima de una muerte violenta en Montecristi

En lo que va del año, en el Distrito policial Manta se han registrado 326 muertes violentas.
Las autoridades identificaron a Bryan Cevallos como el hombre hallado muerto con múltiples heridas de bala en una calle de tierra en el sector San Eloy, en Montecristi.
El cuerpo de Cevallos lo abandonaron en una calle lastrada een el cantón Montecristi, en Manabí.
Las autoridades identificaron a Bryan Cevallos como el hombre hallado muerto con múltiples heridas de bala en una calle de tierra en el sector San Eloy, en Montecristi.
El cuerpo de Cevallos lo abandonaron en una calle lastrada een el cantón Montecristi, en Manabí.

Redacción

Redacción ED.

Las autoridades identificaron a Bryan Cevallos como el hombre hallado muerto con heridas de bala en en el sector San Eloy, en Montecristi. El cuerpo se descubrió la mañana del lunes 25 de agosto, y tras 24 horas de investigaciones, familiares confirmaron su identidad en el centro forense de Manta. La policía presume que se trató de una ejecución en el lugar del hallazgo.

El cadáver lo encontraron sin documentos de identificación, lo que dificultó inicialmente determinar su identidad. Según el informe policial, el cuerpo presentaba varios impactos de arma de fuego, confirmando una muerte violenta. Tras el traslado al centro forense de Manta, los familiares de Cevallos, residente de la parroquia Eloy Alfaro en Manta, lo reconocieron el martes 26 de agosto.

Nueva muerte violenta se confirmó en Montecristi

De acuerdo con los familiares, Cevallos salió de su domicilio la noche del domingo 24 de agosto y no regresó, lo que los llevó a iniciar su búsqueda. Lamentablemente, lo encontraron en el centro forense como un cuerpo no identificado. La policía de Montecristi ha iniciado una investigación para esclarecer los motivos del crimen y determinar a los responsables.

Las autoridades no han revelado si existen sospechosos o líneas de investigación específicas hasta el momento.  El hallazgo en San Eloy, una zona rural de Montecristi, se suma a los casos de violencia registrados en la provincia de Manabí, una de las más afectadas por el crimen organizado en Ecuador. Según datos oficiales, en 2025, Manabí ha reportado un aumento en homicidios relacionados con disputas entre grupos delictivos.

Ascienden a 326 las muertes violentas en el Distrito Manta

La policía señaló que el cuerpo lo abandonaron en una calle sin pavimentar, lo que sugiere que el crimen pudo haberse ejecutado en el lugar. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias exactas de la muerte de Cevallos. Las autoridades han solicitado la colaboración de testigos y están recopilando evidencia en la escena del crimen, incluyendo análisis balísticos.

Mientras tanto, los familiares de la víctima exigen justicia y respuestas sobre el móvil del asesinato. Este caso ha generado conmoción en la comunidad de Eloy Alfaro, donde Cevallos era conocido. En lo que va del año, en el Distrito policial Manta se han registrado 326 muertes violentas, mientras que durante todo el 2024 se registraron 331 casos. (17)

