Se restringirá y se cerrará el espacio aéreo durante reunión de Donald Trump y Vladimir Putin

Las autoridades de Estados Unidos cerrarán el espacio aéreo de Anchorage, Alaska, el próximo viernes 15 de agosto. Esta medida se adoptará por la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin. La información la confirmó la Administración Federal de Aviación (FAA). El cierre aéreo abarcará un radio de 48 kilómetros y una altitud de 5.500 metros, según la FAA.

La cumbre, la primera entre ambos líderes desde 2019, marca el primer viaje de Putin a Estados Unidos en casi una década. La última vez que estuvo en suelo americano fue en septiembre de 2015 para la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, indicó que el tema principal de las negociaciones será la resolución del conflicto ucraniano.

Espacio aéreo cerrado sin duración exacta

Se trata de un asunto que ha captado la atención de la comunidad internacional desde el anuncio de la visita la semana pasada. El cierre del espacio aéreo en Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska, responde a estrictas medidas de seguridad. Esto para garantizar la protección de los mandatarios durante el encuentro. La FAA no ha especificado la duración exacta de la restricción, pero se espera que sea temporal.

Aunque no se ha confirmado el lugar exacto de la reunión, fuentes especulan sobre posibles locaciones. Algunos medios señalan que el Alyeska Resort en Girdwood, a unos 60 kilómetros de Anchorage, podría ser el sitio elegido. Otros reportes sugieren que una base militar en Anchorage sería la opción preferida por motivos de seguridad. Las autoridades no han emitido declaraciones oficiales para aclarar estas especulaciones.

Eje central de la reunión, el conflicto con Ucrania

La reunión entre Trump y Putin, que coincide con el inicio del segundo mandato de Trump en enero de 2025, ha generado expectativas globales debido a su relevancia geopolítica. El conflicto ucraniano, que lleva años afectando las relaciones entre Rusia y Occidente, será el eje central de las discusiones, según Ushakov.

Anchorage, conocida por su importancia estratégica y su proximidad a Rusia, se prepara para un evento de alto perfil que pondrá a Alaska en el foco internacional. Las autoridades locales han reforzado las medidas de seguridad, mientras la comunidad espera más detalles sobre el impacto logístico del encuentro.