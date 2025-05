Largas filas por vacuna contra tosferina en Santo Domingo

Los subcentros de salud Los Rosales y Santa Martha, en Santo Domingo de los Tsáchilas, se llenaron de usuarios que acudieron preocupados por la vacunación contra la tosferina. La alerta en la población se activó por la confirmación de 39 casos en la provincia, cuatro de ellos en el cantón La Concordia.

En Los Rosales, el movimiento fue intenso. En la entrada del subcentro se ubicó un punto de información para orientar a los usuarios antes de que ingresaran a las filas. Dos bloques se habilitaron con brigadistas que colocaban la vacuna a niños, jóvenes y adultos. Todos llevaban mascarillas. Quienes no la traían, la compraban en el ingreso a $0,25 centavos. La escena fue similar en el subcentro Santa Martha, en el sector de Ciudad Verde. En ambos lugares, la ciudadanía expresaba su inquietud, especialmente por la salud de los niños pequeños, los más vulnerables ante esta enfermedad que, según los médicos, puede causar complicaciones respiratorias severas si no se trata a tiempo.

Preocupación y prevención

Afuera de los subcentros, madres con bebés en brazos, adultos mayores y jóvenes esperaban su turno bajo el sol. Muchos llevaban botellas de agua y sombrillas para protegerse. El miedo a contagiarse llevó a varios a usar doble mascarilla. Algunos incluso pedían alcohol en gel antes de entrar. En medio del gentío, Martha León, madre de dos niños, comentó que prefirió faltar a su trabajo para asegurar la dosis para sus hijos. “Con tantos casos, no me puedo arriesgar”, dijo. Los ciudadanos coinciden en que la campaña de vacunación contra la tosferina debe reforzarse aún más y con información clara. Varios reclamaron que no se ha hecho suficiente promoción en barrios alejados, donde el acceso a centros de salud es limitado.

Confusión sobre otras vacunas

Algunos ciudadanos también buscaban recibir la vacuna contra la fiebre amarilla. Sin embargo, en varios puntos se les explicó que esta dosis está siendo priorizada para personas que van a viajar fuera del país o hacia la región amazónica del Ecuador. Andrea Castillo, directora Distrital de Salud, explicó que la vacunación contra la tosferina es la prioridad actual. Recordó que esta se aplica a los 2, 4 y 6 meses de edad, con refuerzos a los 18 meses y a los 6 años. En el caso de la fiebre amarilla, se administra una dosis al año de nacido. “No hay casos registrados de fiebre amarilla en la provincia”, dijo Castillo. Sin embargo, sí se están entregando certificados de vacunación.

Brigadas escolares avanzan

Paralelamente a la atención en subcentros, brigadas médicas se desplegaron en planteles educativos de Santo Domingo y La Concordia. Este 7 de mayo de 2025, los equipos visitaron las escuelas 13 de Abril, Jaime Roldós Aguilera, Asad Bucaram y el Liceo de las Américas.

En La Concordia se vacunó en las unidades educativas Agustín Ocampo y Antonio Alomé. Francisco Ayala, de Promoción de Salud, explicó que la tosferina en niños genera una tos tan fuerte que impide respirar y puede causar vómito. Por eso se pidió a los padres no enviar a clases a niños con síntomas respiratorios. “El esquema de vacunación está garantizado en todos los 36 subcentros de salud”, afirmó Ayala. Recalcó que la vacuna pentavalente y sus refuerzos están disponibles sin costo.