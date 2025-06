Lamine Yamal elogia a Willian Pacho como mejor defensor de la Champions

El ecuatoriano Willian Pacho, campeón con el París Saint-Germain de la Champions League, es elogiado por Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona. El atacante español considera a Pacho como el mejor defensor de la Champions 2024/2025.

Elogio de una joven estrella

Yamal, extremo de 17 años del FC Barcelona, elogió a Pacho como el mejor de la UEFA Champions League 2024/25. “Pacho me gusta mucho”, afirmó Yamal, tras ser consultado sobre los mejores jugadores del torneo. Mencionó al arquero Gianluigi Donnarumma, al mediocampista Vitinha, y al entrenador Luis Enrique, todos del PSG, además de sus compañeros Pedri y Raphinha.

Campaña destacada de Pacho

Pacho, de 23 años, fue clave en el título del Paris Saint-Germain, que venció 5-0 al Inter de Milán en la final de la Champions League el 31 de mayo de 2025 en Múnich. El ecuatoriano jugó 17 partidos como titular, siendo reemplazado solo en el duelo ante Brest. Pacho lideró el torneo con 124 balones recuperados y registró un 94,25% de precisión en pases, destacándose por su solidez defensiva.

Sin embargo, Pacho no fue considerado en el once ideal de la Campions League.El once estuvo interado por el arquero Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain). Los defensas Achraf Hakimi (PSG); Marquinhos (PSG); Alessandro Bastoni (Inter); Nuno Mendes (PSG).Además de los volantes Vitinha (PSG) y Declan Rice (Arsenal). A ellos se suman los atacantess Lamine Yamal (Barcelona), Désiré Doué (PSG), Ousmane Dembélé (PSG), Raphinha (Barcelona).

Las cifras demuestran que Willian Pacho supera a Bastoni. El ecuatoriano jugó más partidos (17 frente a 14) y más minutos (1.542 contra 1.078). Su precisión en el pase también es superior: 92,95% comparado con el 87,72% de Bastoni.

Barcelona eliminado en semifinales

Yamal, quien brilló con el FC Barcelona en la Champions League, no pudo enfrentarse a Pacho, ya que ambos equipos no se cruzaron en el torneo. Los culés, dirigidos por Hansi Flick, fueron eliminados en semifinales por el Inter de Milán tras un empate 3-3 en el que Yamal anotó. El español, de 17 años, logró cuatro goles y cinco asistencias en 12 partidos del torneo, consolidándose como una estrella emergente.

Un hito para Ecuador

Pacho es el primer ecuatoriano en ganar la Champions League, un logro histórico para el fútbol de su país. Durante los festejos en el Parque de los Príncipes, el defensor fue ovacionado por la afición parisina y mostró pasos de baile al ritmo de “Nueva Yol” de Bad Bunny. Luis Enrique, destacó su “concentración” y “capacidad para leer el juego”, consolidándolo como pilar del equipo.

La UEFA Champions League 2024/2025 culminó con el PSG alzando su primera Orejona , tras una campaña donde Pacho destacó en duelos clave, como el 0-0 ante Liverpool en octavos. Yamal , por su parte, rompió récords como el jugador más joven en iniciar un partido de la Champions ( 16 años y 83 días ) y en marcar en una semifinal ( 17 años y 291 días ).

El elogio de Yamal a Pacho se suma a los reconocimientos del ecuatoriano, quien también fue destacado por Marquinhos, capitán del PSG, quien afirmó: “Pacho tuvo que llegar para hacerme ganar”.