Zainab Jama, Miss World Somalia, conmueve al mundo al revelar que es sobreviviente de la mutilación genital

Zainab Jama, representante de Somalia en Miss World 2025, narró en Hyderabad, India, su experiencia como víctima de mutilación genital femenina (MGF) a los 7 años, buscando concienciar y erradicar esta práctica cultural.

La revelación la hizo durante la ronda Head-to-Head del certamen de belleza, celebrada el 20 de mayo en Hyderabad, India, que es la sede del evento.

Miss World Somalia narró su traumática experiencia

Zainab, de 23 años, compartió un testimonio conmovedor. Relató que a los 7 años fue sometida a mutilación genital femenina en su país natal, un procedimiento realizado sin anestesia por mujeres no capacitadas médicamente.

Comenzó diciendo que recuerda cómo «estaba jugando afuera con mis amigos cuando me recogieron, me arrancaron la ropa y me llevaron a una habitación donde tres mujeres esperaron con cuchillas».

La reina de belleza añadió: «me cortaron el clítoris, luego los labios internos y externos. Recuerdo que grité de dolor porque no se usa anestesia. No hay consuelo, solo sangre y silencio«. «Ningún ser humano merece pasar por esto», agregó, destacando que aunque su historia pueda ser dura de escuchar, es la única forma de crear conciencia y hablar por todas las niñas que han muerto a causa de este procedimiento.

Zainab Jama logró sobrevivir

Tras la intervención, Miss World Somalia fue encerrada durante días con las piernas atadas, sin acceso a cuidados médicos. «Después del procedimiento me acostaron en una habitación oscura con mis piernas bien atadas (…) recuerdo que sangraba todos los días, no tenía mis juguetes, no tenía nada (…) en esta parte, después del procedimiento, donde mueren muchas chicas», narró Zainab, quien en medio de su relato tuvo que parar a causa de sus lágrimas.

«Ese momento me cambió para siempre y mi infancia llegó a su fin. Sobreviví, pero muchas de las chicas, no», recalcó la reina de belleza.

La representante somalí destacó su compromiso con la erradicación de esta práctica a través de su organización, la Female Initiative Foundation, la misma que es parte de su proyecto social para el certamen.

¿Qué es la mutilación genital femenina?

La mutilación genital femenina es una práctica profundamente arraigada en Somalia, donde el 99.2% de las mujeres de 15 a 49 años la han sufrido, según la Encuesta Demográfica y de Salud de Somalia 2020.

El tipo más común es la infibulación (Tipo III), que implica la extirpación parcial o total de los genitales externos y el cierre vaginal, causando complicaciones como infecciones, dolor crónico y problemas en el parto. A pesar de esfuerzos internacionales, como los de UNICEF y UNFPA, la práctica persiste debido a creencias culturales y religiosas.

Trayectoria de Zainab Jama, Miss World Somalia

Zainab Jama, coronada Miss Mundo Somalia 2025 en marzo de 2025, es una activista reconocida. Fundó la Female Initiative Foundation para combatir la MGF y empoderar a niñas somalíes.

Previamente, participó en Miss Global 2023 en Vietnam, alcanzando el Top 13. Además de su labor humanitaria, disfruta del fútbol, el modelaje y la poesía, según publicaciones en Pageant Circle. Su participación en Miss Mundo (Miss World) busca amplificar su mensaje globalmente.

Impacto en el certamen y redes sociales

El testimonio de Jama generó reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron su valentía. Publicaciones en X del 20 y 21 de mayo de 2025 elogiaron su discurso, calificándolo como un momento que “paralizó a la audiencia”.

La representante somalí enfatizó: “No es fantasía, es mi historia, es mi vida”, según reportes de Pageant Mania. Su intervención reforzó el compromiso de Miss World con causas sociales.