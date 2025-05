Wilson Erazo descarta invalidez de sesión y defiende elección de Clara Hijonosa comovicealcaldesa

La elección de Clara Hinojosa como vicealcaldesa de Santo Domingo fue ratificada tras una polémica sesión de concejo. Las autoridades defendieron la legalidad del proceso.

Clara Hinojosa fue ratificada como vicealcaldesa de Santo Domingo este 13 de mayo, durante una sesión ordinaria del Concejo Municipal, presidida por el alcalde Wilson Erazo, quien rechazó cualquier intento de invalidar el proceso.

Ratificación y respaldo político

Durante la rueda de prensa posterior a la sesión, el alcalde Wilson Erazo, acompañado de los concejales Diana Coloma, Mario Pazmiño, Ximena Toro y la recién electa vicealcaldesa Clara Hinojosa, defendió la validez de la reunión.

“En medio de la euforia se trataron todos los puntos”, afirmó Erazo, quien justificó la decisión de hacer una votación ordinaria. Aseguró que no existían condiciones para una extraordinaria y que la legalidad del proceso está sustentada.

Clara Hinojosa, visiblemente emocionada, agradeció el respaldo recibido. “Tomo la reelección con humildad y seguiré trabajando por la ciudad. La vicealcaldía se queda en la Revolución Ciudadana”, expresó.

Declaraciones y posiciones dentro del Concejo tras la elección de vicealcaldesa en Santo Domingo

Hinojosa enfatizó que su voto inicial fue para Anita Caicedo, pero valoró la moción presentada posteriormente. “No he sido influenciada por nadie. Ningún hombre del maletín me ha visitado”, recalcó, asegurando que sigue fiel a los principios del movimiento Revolución Ciudadana.

Por su parte, Erazo manifestó su independencia política. “No recibo órdenes de Guayaquil ni de fuera del país. No me iban a imponer una vicealcaldesa”, sostuvo, afirmando que su alianza con la Revolución Ciudadana ya tuvo su fin.

Además, destacó que su liderazgo ha sido respaldado por el pueblo. “Aquí se gana con votos, con decisiones maduras”, añadió.

Reacciones del cuerpo edilicio tras elección de vicealcaldesa en Santo Domingo

La concejal Ximena Toro pidió disculpas a la ciudadanía por el tenso ambiente vivido. “La democracia se ha dado, y las decisiones se toman con votos dentro del Concejo”, explicó.

Mario Pazmiño, también concejal, reiteró que las diferencias deben resolverse institucionalmente. “Esto no se resuelve con barras. Le deseo éxitos a la vicealcaldesa”, indicó.

Desde Pachakutik, la concejal Diana Coloma rechazó los señalamientos por supuesta compra de votos. “Fue un acto bochornoso, pero no se puede juzgar sin pruebas. Que se presenten las denuncias”, declaró, y añadió que los conflictos internos de la Revolución Ciudadana deben resolverse fuera del recinto municipal.

Contexto político del Concejo Municipal

La elección se da en un ambiente de tensiones dentro del Concejo Municipal de Santo Domingo, donde conviven representantes de distintas tiendas políticas. La Revolución Ciudadana mantiene una presencia significativa con ocho concejales, pero existen posturas divididas al interior del bloque.

El alcalde Erazo ha insistido en buscar acuerdos de gobernabilidad, subrayando que, aunque fue electo con la lista 100, no representa una facción exclusiva. “He demostrado madurez política y coherencia en las decisiones que he tomado”, afirmó.

Con la elección de Hinojosa, se cierra una etapa de incertidumbre sobre la vicealcaldía, aunque se mantienen las discrepancias internas entre los concejales.