Willian Pacho destaca la confianza de Luis Enrique en su éxito con PSG

El defensa ecuatoriano Willian Pacho destacó en una entrevista con ESPN la influencia de su entrenador Luis Enrique en su adaptación al Paris Saint-Germain, atribuyendo su éxito en la Ligue 1 y la UEFA Champions League a la confianza y mentalidad inculcadas por el técnico español en París, Francia.

Pacho, seleccionado como parte del once ideal de la Ligue 1 2024-2025, expresó su gratitud hacia Luis Enrique. El defensa de 23 años, originario de Quinindé, Ecuador, afirmó: “Cuando llegas en tu primer año, tienes que adaptarte al sistema de juego, a lo que exige el entrenador, al club. Desde que llegué, fue increíble, vi un equipo de buena gente. Agradezco la confianza que me dieron, me ayudó a llegar donde estoy hoy”. Pacho resaltó que la mentalidad de Luis Enrique ha sido “fundamental” para superar momentos difíciles.

Jugador destacado en PSG

El central, fichado por el PSG en agosto de 2024 desde el Eintracht Frankfurt, ha disputado 28 partidos en la Ligue 1, con 2130 minutos y una asistencia, y ha sido titular en los 16 encuentros de la Champions League esta temporada. “Luis Enrique es alguien que me anima a aprender, a entrenar al máximo nivel. Su forma de hablar me da mucha confianza. Estoy en la mejor dinámica posible”, añadió Pacho, quien aspira a ser el primer ecuatoriano en ganar la Champions.

Próximos desafíos del PSG

El PSG, liderado por Luis Enrique, enfrentará al Reims en la final de la Copa de Francia el 24 de mayo de 2025 a las 14h00 en el Stade de France. Pacho, titular habitual junto a Marquinhos, es probable que inicie el encuentro. Además, el equipo parisino disputará la final de la UEFA Champions League contra el Inter de Milán el 31 de mayo a las 14h00 en el Allianz Arena, Múnich.

El calendario del PSG incluye también el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos. El 15 de junio se enfrentará al Atlético de Madrid a las 14h00 en el Estadio Rose Bowl, el 19 de junio al Botafogo a las 20h00, y el 23 de junio al Seattle Sounders FC a las 14h00. Pacho, consolidado como pilar defensivo, será clave en estos compromisos.

Trayectoria y adaptación de Pacho

Pacho llegó al PSG tras destacar en el Royal Antwerp (2022-2023), donde ganó la Pro League y la Copa de Bélgica, y en el Eintracht Frankfurt (2023-2024), donde fue titular en 33 partidos de la Bundesliga.

El ‘tricolor’ en París, se adaptó al exigente sistema de Luis Enrique, quien lo describió como “uno de los mejores defensores del mundo”. Pacho ha jugado 3952 minutos en 50 partidos esta temporada, superando a jugadores como Achraf Hakimi y Gianluigi Donnarumma.

PSG ha tenido una temporada destacada

Bajo la dirección de Luis Enrique, el PSG conquistó la Ligue 1 en abril de 2025 y la Supercopa de Francia en enero. El equipo busca completar un triplete histórico con la Copa de Francia y la Champions League, tras alcanzar la final europea por segunda vez en su historia. Pacho, junto a Marquinhos, ha fortalecido una defensa que se ha destacado en la Ligue 1.