Wall Street reacciona con optimismo tras desaceleración de la inflación en EE.UU.

Wall Street vivió una jornada positiva este martes, impulsada por la desaceleración inesperada de la inflación en abril, lo que generó optimismo entre inversionistas. El S&P 500 ganó 42,36 puntos para cerrar en 5.886,55. El Nasdaq subió 301,74 unidades, alcanzando 19.010,08, su mejor nivel del año. En contraste, el Dow Jones cayó 269,67 puntos, afectado por la fuerte baja de UnitedHealth Group.

Inflación más baja mejora el ánimo del mercado en EE.UU.

El informe de inflación publicado el martes mostró que el índice de precios al consumidor bajó de 2,4% en marzo a 2,3% en abril. Este dato sorprendió a los analistas de Wall Street y mejoró las expectativas de los mercados respecto a la política comercial de Donald Trump, especialmente en torno a los aranceles.

El presidente estadounidense ha dado señales de que podría revisar los aranceles que impuso a sus socios comerciales. Las empresas, por su parte, importaron productos anticipadamente para evitar alzas de precios, lo cual también pudo contribuir a la baja inflacionaria.

El S&P 500, índice de referencia para muchas cuentas de retiro 401(k), se encuentra ahora 4,2% por debajo de su máximo histórico y ha vuelto a terreno positivo en lo que va del año.

Tecnología e inteligencia artificial impulsan al Nasdaq

El índice Nasdaq, dominado por empresas tecnológicas, lideró las subidas con un avance de 1,6%. Este desempeño fue impulsado por compañías vinculadas a la inteligencia artificial (IA), uno de los sectores más dinámicos del mercado actual.

Entre las más destacadas:

Nvidia subió 5,6% tras anunciar una alianza con Humain, empresa de IA respaldada por el fondo soberano de Arabia Saudí, para enviar 18.000 chips destinados a un nuevo centro de datos en Medio Oriente. Super Micro Computer, fabricante de servidores para IA, avanzó 16%. Palantir Technologies ganó 8,1%, consolidando su posición entre las tecnológicas emergentes.



GE Vernova aumentó 4%, beneficiada por su papel como proveedora de energía para centros de datos de IA. Estas subidas reflejan la confianza del mercado en el crecimiento de la IA y su impacto en el futuro tecnológico y económico.

Coinbase sube 24% tras su inclusión en el S&P 500

La acción de Coinbase Global se disparó 24% al conocerse su próxima inclusión en el índice S&P 500. Este movimiento implica que muchos fondos de inversión deberán comprar sus acciones para replicar la composición del índice antes del lunes próximo.

Coinbase reemplazará a Discover Financial Services, empresa que será adquirida por Capital One Financial. Este anuncio generó entusiasmo entre los inversionistas de criptomonedas y renovó el interés en el sector.

La acción de Coinbase (COIN) cerró en $256,90, alcanzando un máximo diario de $260,33.

UnitedHealth arrastra al Dow Jones con caída de 17,8% en Wall Street

No todo fue positivo en Wall Street. El Dow Jones perdió 0,6%, debido principalmente a la caída de UnitedHealth Group, la aseguradora médica más grande de EE.UU., que perdió 17,8%.

La empresa anunció que suspendía sus previsiones financieras por el resto del año debido a costos médicos inesperadamente altos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió levemente, pasando de 4,45% a 4,48%. Este aumento refleja una ligera cautela de los inversionistas ante los movimientos económicos futuros.

Los mercados internacionales

En los mercados internacionales, la mayoría de los índices en Europa y Asia registraron alzas igual que en Wall Street. En Tokio, el índice subió 1,4%, liderado por el sector automotriz.

Nissan Motor Co. ganó 3%, anticipándose al anuncio de una reestructuración que incluye el despido de 20.000 trabajadores. La compañía reportó pérdidas por $4.500 millones de dólares en el último ejercicio fiscal.

En Hong Kong, sin embargo, las acciones cayeron 1,9%, destacando las diferencias en la reacción de los mercados asiáticos.

Indicadores clave del mercado

Estos fueron los principales valores del día en Wall Street:

S&P 500 (SPY): Subió 0,7% y cerró en $586,84.

Dow Jones (DIA): Cayó 0,6%, cerrando en $421,51.

Nasdaq (QLD): Subió 3%, cerrando en $103,69.

Nvidia (NVDA): Cerró en $129,93, con un máximo de $131,19.

Super Micro Computer (SMCI): Alcanzó $38,89, con un máximo de $40,19.

GE Vernova (GEV): Cerró en $433,33.

Palantir (PLTR): Subió a $128,10, con un pico de $130,55.

Optimismo selectivo en Wall Street

La jornada bursátil de este martes en Wall Street reveló un mercado optimista pero selectivo. La desaceleración de la inflación renovó las esperanzas de que la economía evite una recesión, aunque todavía persisten riesgos relacionados con la política comercial y los altos costos en sectores clave como la salud.

El crecimiento del sector de inteligencia artificial muestra que los inversionistas siguen apostando por tecnologías emergentes como motor del mercado. No obstante, la concentración del impulso en pocas empresas, como Nvidia y Super Micro, podría representar una vulnerabilidad estructural a futuro.