¿Volverá Isaac Delgado a su casa televisiva RTS? Esto fue lo último que dijo

Isaac Delgado, el carismático presentador ecuatoriano, está nuevamente en el ojo público. Hace un mes, su sorpresiva renuncia a Noticias de la Mañana en RTS dejó boquiabiertos a sus seguidores. Pero hace solo unos días atrás, Delgado reapareció como invitado en el mismo programa, desatando rumores sobre su futuro. ¿Volverá a la TV? Inspirado por la memoria de su padre, fallecido en diciembre de 2024, Isaac asegura que su pausa fue para sanar, pero no descarta un regreso a su “casa” televisiva.

Isaac, de 36 años, dejó Noticias de la Mañana para procesar la pérdida de su padre, quien batalló contra un cáncer pulmonar. “Hay cosas que necesitaba sanar”, confesó con voz calma pero cargada de emoción durante su visita al set. Su reaparición no fue solo una visita, sino un mensaje claro: los lazos con RTS siguen intactos. “Vengo a visitar mi casa, a las personas con las que tengo una buena amistad”, dijo, desmintiendo rumores de conflictos con el productor Mario Naranjo.

Rumores y oportunidades en el aire

El regreso de Delgado coincide con movimientos en la TV ecuatoriana. Muchos esperaban que ocupara un puesto en En Contacto de Ecuavisa, pero rumores apuntan a que Diego Spotorno se unirá al matinal en junio de 2025. Isaac también fue vinculado con esTAmañana de Teleamazonas, donde se especulaba que sería anchor en Guayaquil. Él aclaró a EXTRA: “En Ecuavisa, aún no hay decisión final. En Teleamazonas, me ofrecieron ser anchor, no solo reportero”.

Pese a las especulaciones, Delgado mantiene la calma. “No digo no a RTS, porque aquí crecí. Las puertas están abiertas, pero primero debo sanar”, explicó. Naranjo, por su parte, dejó la puerta entreabierta: “Estoy contento con la visita de Isaac. Ojalá haya sorpresas más adelante”.

Un homenaje a su padre

La renuncia de Isaac no fue por una mejor oferta, sino por una necesidad personal. “Mi padre era mi guía. Perderlo me hizo replantear todo”, reveló. Su pausa le permitió reconectar consigo mismo, aunque no se alejó del público. Activo en redes sociales, colabora con marcas y agradece el cariño de sus seguidores. “No imaginé tanto apoyo. La gente me quiere en varios proyectos, y eso me motiva”, dijo en una entrevista reciente.

Comparado con otros casos, como la salida de Conny Garcés de En Contacto en 2024, lo de Isaac destaca por su trasfondo emocional. Su historia resuena con quienes valoran la autenticidad en la farándula ecuatoriana.

Isaac Delgado no le dice adiós a la TV

Por ahora, Delgado disfruta su pausa, pero no cierra puertas. “No soy caro, pero hay que valorar el trabajo”, bromeó, respondiendo a rumores sobre su salario. Su conexión con RTS y el apoyo del público lo mantienen como un favorito.

Con propuestas sobre la mesa y el legado de su padre en el corazón, Isaac Delgado está listo para escribir su próximo capítulo. ¿Volverá a RTS o explorará nuevos horizontes? Solo el tiempo lo dirá, pero su carisma y autenticidad aseguran que seguirá siendo un nombre clave en la TV ecuatoriana.