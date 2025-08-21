Violencia en estadio: ¿qué pasó con los hinchas de Independiente de Avellaneda y la U. de Chile?

Violencia entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile protagonizaron conmoción tras disturbios el 20 de agosto de 2025 en Avellaneda, dejando 111 detenidos y 19 heridos, lo que llevó a la CONMEBOL a cancelar el partido por falta de seguridad.

La noche del miércoles, el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda, Buenos Aires, se convirtió en un campo de batalla durante el partido de vuelta de los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025. Independiente, en desventaja tras perder 1-0 en la ida, enfrentó a Universidad de Chile con el marcador empatado 1-1. A los 3 minutos del segundo tiempo, el árbitro Gustavo Tejera detuvo el encuentro debido a violentos enfrentamientos entre hinchas. La Policía de Buenos Aires reportó 111 detenidos, 110 chilenos y un argentino, y 19 heridos, al menos tres con heridas de gravedad.

Los disturbios comenzaron en el primer tiempo, cuando unos 2.600 hinchas de Universidad de Chile, ubicados en la Tribuna Sur Alta, arrojaron butacas, piedras y una bomba de estruendo hacia la Tribuna Sur Baja, ocupada por aficionados de Independiente. A las 22:05, la situación escaló: hinchas locales irrumpieron en la tribuna visitante, desencadenando peleas cuerpo a cuerpo. Videos difundidos en redes sociales mostraron a aficionados golpeados, algunos despojados de sus ropas, y dos apuñalados. La Policía, con 650 agentes y 150 guardias privados, evacuó el estadio tras fallar en contener la violencia.

El Hospital Fiorito atendió a los 19 heridos, entre ellos un chileno en estado crítico tras una caída desde la tribuna alta, que requirió cirugía por fractura de cráneo. Otros dos presentaron heridas de arma blanca, mientras los demás sufrieron contusiones y cortes leves. La Fiscalía argentina abrió una causa por lesiones, daños y resistencia a la autoridad, analizando los videos que circulan en redes sociales. Los 111 detenidos enfrentan cargos en comisarías de Puerto Madero, donde el cónsul chileno, José Viera-Gallo, garantizó asistencia legal.

Contexto de violencia en el fútbol sudamericano

Gabriel Boric, presidente de Chile, condenó los hechos en redes sociales: “Lo sucedido en Avellaneda está mal en muchos sentidos, desde la violencia entre hinchas hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia debe determinar a los responsables. Nuestra prioridad es conocer el estado de los compatriotas atacados, garantizar atención médica inmediata y que los detenidos tengan sus derechos respetados”. José Viera-Gallo, embajador chileno en Argentina, informó a un medio radial: “Hay al menos un chileno en estado grave, hospitalizado, de unos 30 años”.

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, señaló a una cadena televisiva: “Tomamos todas las precauciones lógicas. La culpa recae en los hinchas de Universidad de Chile, que destruyeron baños y arrojaron objetos”. Daniel Schapira, directivo de la U, criticó el hecho: “Es un problema organizativo. No pueden poner a los hinchas de la U sobre la barra de Independiente. Esto es un circo”.

Resolución de la CONMEBOL ante violencia entre hinchas

La CONMEBOL anunció la cancelación definitiva del partido a las 23h40 del miércoles, según un comunicado: “La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que, por la falta de garantías de seguridad del club local y las autoridades, el encuentro queda cancelado. El caso se derivará a los Órganos Judiciales para futuras determinaciones”. La entidad envió los informes a la Comisión Disciplinaria en Asunción, que evaluará sanciones, como multas de hasta 400.000 dólares o la eliminación de ambos clubes, según el artículo 18 del Reglamento Disciplinario.

El Hospital Fiorito reportó 19 heridos: un chileno en estado crítico tras cirugía por fractura de cráneo, dos apuñalados, y 16 con contusiones y cortes leves. Todos recibieron atención médica, y 10 permanecieron en observación hasta el 21 de agosto.

Investigación y medidas

La Policía investiga el robo de una bandera de Independiente como posible detonante de los disturbios. La Fiscalía analizó videos para identificar a los agresores. La CONMEBOL agilizó la revisión para resolver el caso al abrevedad posible.

Los disturbios en Avellaneda dejaron 111 detenidos y 19 heridos, paralizando el duelo de Copa Sudamericana. La CONMEBOL decidirá sanciones, mientras Argentina y Chile exigen justicia.

En febrero, un partido de Copa Libertadores en Santiago dejó cinco heridos. La rivalidad entre clubes argentinos y chilenos, exacerbada por la asignación de 3.500 entradas a la U, según Néstor Grindetti, presidente de Independiente, generó críticas. Los vecinos de Avellaneda exigieron al Gobierno de Buenos Aires revisar los protocolos de seguridad en eventos deportivos.