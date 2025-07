Victoria Ruffo explica por qué usa silla de ruedas y detalla su estado de salud

Victoria Ruffo rompió el silencio sobre su estado de salud. La reconocida actriz mexicana, conocida por sus icónicos papeles en telenovelas como ‘La Madrastra’ y ‘Corona de lágrimas’, aclaró públicamente las causas por las que ha sido captada en varias ocasiones utilizando una silla de ruedas en aeropuertos.

Ruffo explicó que su estado de salud no es grave, aunque presenta algunas limitaciones físicas importantes. En entrevista para el programa Hoy, relató que su uso de la silla de ruedas obedece a las dificultades que tiene para caminar largas distancias. La actriz detalló: “No puedo caminar muchas distancias, entonces cuando me ven en el aeropuerto es porque a veces te mandan a la última y ahorita yo no puedo correr, pero así de que esté grave, tampoco”, aclaró.

Hernias cervicales y lumbares: la causa del dolor

La salud de Victoria Ruffo se ha visto afectada por hernias cervicales y lumbares que arrastra desde hace mucho tiempo. Estas lesiones musculoesqueléticas le provocan intensos dolores de espalda que, en ocasiones, limitan su movilidad. Sobre este tema, la actriz comentó que trabaja con un especialista que prefiere evitar intervenciones quirúrgicas, aplicando en su lugar un tratamiento basado en un dispositivo que estira la cadera y el cuello a través de una cama especial.

Ruffo detalló que el tratamiento es extenso, requiriendo aproximadamente 40 sesiones para cada zona afectada, lumbar y cervical. Este procedimiento le ha ayudado a mantener el dolor bajo control y a recuperar estabilidad física. “Entonces son como 40 sesiones de lumbar y 40 de cervical, y con eso me mantienen más o menos bien”, indicó, mostrando optimismo respecto a su proceso de recuperación.

Atención médica y manejo del dolor

La actriz ha experimentado molestias adicionales en los últimos meses, incluyendo tos persistente causada por alergias severas, que le han provocado dolor intenso de garganta y pecho, lo que también asustó a sus seguidores. Sin embargo, Victoria Ruffo dejó claro que esos síntomas han sido tratados médicamente y no constituyen una enfermedad grave. Además, confesó que su tos es tan fuerte que siente un dolor en el tórax similar al producido por ejercicio intenso.

El cuidado médico riguroso y el tratamiento especializado la han ayudado a sobrellevar esta época difícil. Pese a las limitaciones físicas, la actriz mantiene la esperanza y la fortaleza para continuar con su rutina diaria y sus compromisos profesionales. Su ausentismo en la obra teatral Las leonas se debió a estas complicaciones de salud, según informó Mara Patricia Castañeda, su compañera de trabajo.

Vida personal de Victoria Ruffo y perspectivas

En medio de este proceso, Victoria Ruffo también habló sobre temas personales, como la celebración del primer cumpleaños de su nieta Tessa, evento que le llena de alegría pese a las complicaciones. Sin embargo, rechazó la posibilidad de coincidir en esa celebración con su expareja Eugenio Derbez, prefiriendo mantener distancia en ese aspecto.

La actriz, con 63 años, continúa recibiendo el cariño y apoyo de sus seguidores mientras enfrenta sus retos de salud con valentía.