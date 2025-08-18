Victoria Beckham revive el duro escrutinio mediático sobre su cuerpo en la antesala de su docuserie

Victoria Beckham, ícono de la moda y exintegrante de las Spice Girls, ha vuelto a poner sobre la mesa los episodios más incómodos de su carrera. En vísperas del estreno de su docuserie en Netflix, la diseñadora británica recordó cómo, en los años noventa, la obsesión de los medios con el físico de las mujeres la llevó a vivir situaciones humillantes, como cuando el presentador Chris Evans la obligó a subirse a una báscula en televisión, apenas dos meses después de dar a luz a su primer hijo, Brooklyn.

Netflix apuesta por contar su historia

La docuserie mostrará a Victoria en los preparativos de su desfile en la Semana de la Moda de París, en septiembre de 2024, un hito clave en su carrera como diseñadora. Según una fuente cercana citada por Page Six, la producción profundiza en la presión estética que sufrió y en cómo los medios podían ser especialmente crueles con el cuerpo de las mujeres en los años noventa.

La expectativa es alta, especialmente tras el éxito que alcanzó Beckham, la docuserie centrada en David Beckham, donde Victoria protagonizó uno de los momentos más virales al hablar de su infancia “de clase trabajadora”, hasta que su esposo la interrumpió recordando que en los años 80 su padre tenía un Rolls-Royce.

Victoria Beckham: entre lágrimas y confesiones

La propia Victoria ha adelantado que en este documental habrá escenas cargadas de emoción. “Me da miedo cómo me sentiré cuando la gente lo vea. Hay momentos en los que me muestro muy vulnerable, incluso con lágrimas”, confesó la diseñadora en entrevistas previas.

En otra ocasión, declaró a Grazia que la presión mediática fue tan fuerte que en ciertos momentos no se sentía cómoda ni siquiera para disfrutar de la playa junto a sus hijos. Este tipo de testimonios busca mostrar el lado más humano y frágil de una mujer que, durante décadas, ha sido percibida como símbolo de elegancia y disciplina.

Brooklyn y la familia Beckham en pantalla

El documental también incluirá la aparición de Brooklyn, hijo mayor de la pareja, grabado antes de los roces mediáticos entre él, su pareja y los Beckham. Con esto, la producción busca reflejar no solo el impacto de la fama en la carrera de Victoria, sino también en su rol como madre y esposa.

David Beckham, por su parte, vuelve a ser pieza clave en el relato. En el podcast Table 4 de River Cafe, el exfutbolista confesó que su esposa mantiene desde hace 25 años la misma dieta: pescado a la plancha y verduras al vapor, algo que, según él, refleja su férrea disciplina, aunque con un punto de sacrificio personal.

La otra cara del éxito

Victoria Beckham se ha convertido en un referente global de la moda con su propia firma, pero no olvida las batallas que enfrentó contra los estereotipos y las exigencias estéticas de la industria. Su nueva docuserie en Netflix promete mostrar esa otra cara de la fama: la de las inseguridades, la autoexigencia y la lucha por mantener un equilibrio entre la imagen pública y la vida personal.

Con una narrativa íntima y confesional, la producción busca conectar con una generación que aún recuerda a la “Posh Spice”, pero que ahora ve a una mujer que, tras años de silencios y presiones, ha decidido contar su historia en sus propios términos.