Valeria Gutiérrez celebra sus 26 años junto a Axel en una fiesta íntima y llena de cariño

Valeria celebró su cumpleaños número 26 en Estados Unidos, rodeada de amor y felicidad junto a Axel y amigos especiales.
Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Valeria Gutiérrez, reconocida por su trayectoria en certámenes de belleza y su creciente popularidad en redes sociales, celebró su cumpleaños número 26 en un ambiente especial y emotivo. La joven eligió Estados Unidos como escenario de esta fecha, acompañada por su pareja, el cantante argentino Axel, y amigos que se sumaron a la alegría del momento.

En las imágenes que la exreina compartió en Instagram, se puede ver a la pareja disfrutando de la celebración. Los gestos de cariño entre ambos fueron evidentes, así como las sonrisas y el buen ánimo que marcaron la jornada. Valeria también compartió videos bailando y riendo, transmitiendo la energía positiva con la que inició este nuevo año de vida.

La dedicatoria de Axel

Axel, conocido por sus letras románticas y su conexión con el público, no dejó pasar la oportunidad de expresar sus sentimientos públicamente. En un mensaje dirigido a Valeria, escribió: “Qué lindo haber podido celebrar tu primer cumpleaños juntos, amor. Fueron dos días llenos de alegría, risas y amor, como vos te merecés, mi vida”.

En su dedicatoria, el intérprete también dejó una frase que generó comentarios: No es cuestión de elegir entre amores distintos, sino de amar al máximo a todos y en libertad, aunque a algunos les cueste entenderlo”. Para varios internautas, estas palabras podrían ser una respuesta indirecta a las críticas que ha enfrentado la pareja en las últimas semanas.

Valeria, radiante y sin esconder su felicidad

Por su parte, Valeria compartió en redes sociales diversas fotografías y clips que retratan momentos íntimos de la fiesta. Se la vio rodeada de personas cercanas, disfrutando de la música, bailando y sonriendo con entusiasmo. Sus publicaciones dejaron claro que este cumpleaños no solo fue una celebración, sino también una afirmación de su momento personal.

Valeria y Axel, una pareja bajo los reflectores

Aunque su romance ha generado opiniones encontradas, tanto Valeria como Axel parecen decididos a vivirlo de manera abierta. La celebración, cargada de cariño y complicidad, refuerza la imagen de una relación que avanza con naturalidad pese a las críticas.

Con este festejo, Valeria Gutiérrez no solo conmemoró un nuevo año de vida, sino que también consolidó su lugar en la conversación pública, donde cada uno de sus pasos se convierte en notic

