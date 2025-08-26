COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
Estados Unidos

Vacuna contra chikunguña Ixchiq queda temporalmente fuera de circulación en Estados Unidos

La FDA ordenó la suspensión inmediata de Ixchiq tras reportes de efectos secundarios graves, afectando temporalmente la disponibilidad de la vacuna contra el chikunguña.
FDA suspende temporalmente la licencia de la vacuna Ixchiq contra el chikunguña.
Yury Cobeña

Redacción ED.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) suspendió este viernes la licencia de Ixchiq, una de las dos vacunas aprobadas contra el virus chikunguña. Esto tras registrarse cuatro casos adicionales de efectos secundarios graves, tres de ellos en adultos de 70 a 82 años. La decisión busca garantizar la seguridad de los pacientes mientras se evalúan los próximos pasos.

Suspensión de la licencia y motivos

La farmacéutica francesa Valneva, responsable de la vacuna Ixchiq, confirmó que la suspensión de la licencia es efectiva de inmediato. La medida se produce después de informes recientes sobre reacciones adversas en adultos mayores. Generando revisiones por parte de la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos.

Según la empresa, los cuatro casos reportados este año incluyen tres personas de avanzada edad, mientras que se mantiene el compromiso de garantizar el acceso a la vacuna como herramienta de salud global. El director ejecutivo de Valneva, Thomas Lingelbach, indicó que la compañía está evaluando el impacto financiero de la medida.

Ixchiq había recibido la aprobación de la FDA en 2023 y es una de las dos vacunas disponibles contra el virus transmitido por mosquitos, endémico en zonas tropicales y subtropicales. La suspensión temporal se centra principalmente en el uso en adultos mayores, aunque la empresa continúa monitoreando la seguridad general del producto.

Salud alerta: papera puede causar graves complicaciones en niños no vacunados

Contexto global del chikunguña

Este año, Europa registró 27 brotes de chikunguña, un récord según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). El virus rara vez resulta mortal, aunque representa un riesgo más alto para bebés y personas mayores. La medida de la FDA busca prevenir complicaciones graves mientras se analizan los casos y se define la estrategia sanitaria para mantener el acceso seguro a la vacuna.

La vacunación contra chikunguña sigue siendo una herramienta clave en la prevención de brotes, especialmente en regiones tropicales y subtropicales donde el virus se mantiene activo. Valneva asegura que continuará trabajando con las autoridades sanitarias para determinar posibles ajustes en la autorización y su distribución.

