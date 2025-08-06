US Open 2025 rompe récords con premios de 90 millones de dólares

El US Open, último Grand Slam de la temporada, anunció este miércoles 6 de agosto un récord histórico al incrementar su bolsa de premios a 90 millones de dólares para el torneo que se disputará del 24 de agosto al 7 de septiembre de 2025.

Los campeones individuales masculino y femenino recibirán un cheque de cinco millones de dólares cada uno, un aumento del 39% respecto a los 3.6 millones otorgados en 2024, consolidando al Abierto de Estados Unidos como el torneo de tenis con los mayores premios en la historia.

US Open busca garantizar aumentos porcentuales

La Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) confirmó que esta cifra supera los 75 millones de dólares entregados en 2024, marcando un nuevo hito en el deporte. Según el comunicado oficial, el US Open busca garantizar aumentos porcentuales de dos dígitos en todas las rondas y eventos. Con esto se beneficia tanto a los jugadores de las primeras fases como a los que lleguen a las etapas finales de los cuadros individuales.

“El US Open está a punto de reescribir la historia al entregar los cheques más grandes de su historia a los jugadores que compitan en 2025”, destacó la web oficial del torneo. Este esfuerzo refleja el compromiso de la USTA por apoyar a los atletas y elevar el estándar económico del tenis profesional.

Las diferentes categorías también tendrán aumentos

Además de los premios para los campeones individuales, los dobles masculinos, femeninos y mixtos también verán incrementos significativos. Por primera vez, las parejas ganadoras en estas categorías recibirán un millón de dólares, un aumento del 23% respecto al año anterior. Este enfoque busca equilibrar la distribución de premios entre todas las modalidades del torneo.

Para reducir los gastos de los competidores, el US Open continuará ofreciendo beneficios adicionales. Cada jugador recibirá un estipendio de 1,000 dólares para cubrir costos de viaje, así como dos habitaciones de hotel o una compensación de 600 dólares diarios si optan por alojarse en otro lugar. Asimismo, se proporcionará el encordado gratuito de hasta cinco raquetas por ronda, una medida que alivia la carga económica de los participantes en los cuadros principales.

Contexto del US Open

El incremento en los premios responde al crecimiento continuo del US Open como uno de los eventos deportivos más prestigiosos del mundo. En 2024, el torneo atrajo a más de 800,000 espectadores y generó una audiencia global de millones de personas. Consolidando su relevancia en el calendario tenístico. La USTA subrayó que estos aumentos reflejan un compromiso con la equidad y el apoyo a los jugadores, desde los clasificados hasta los campeones.

El US Open 2025 no solo destaca por su impacto económico, sino también por su legado en el tenis. Desde su fundación en 1881, el torneo ha evolucionado para convertirse en un referente global. Con ello han pasado leyendas como Serena Williams, Roger Federer y Rafael Nadal.