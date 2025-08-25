Universidad Católica derrotó a Técnico y de momento se mete al sextangular final

Universidad Católica se impuso 2-0 a Técnico Universitario este domingo en el estadio Olímpico Atahualpa, cerrando la jornada dominical de la Liga Ecuabet 2025. Los goles de Mauricio Alonso Pedraza a los 20 minutos y Azarías Londoño a los 56 aseguraron la victoria del equipo capitalino. Con este resultado el conjunto camarata se metió al sextangular final, aunque de manera momentánea.

En el sextangular, los seis mejores equipos disputarán el título del fútbol ecuatoriano. El encuentro, desarrollado en Quito, mostró a una Universidad Católica ordenada y efectiva, que capitalizó los errores defensivos de Técnico Universitario. Pedraza abrió el marcador con un remate preciso tras un descuido en la zaga ambateña. Por otra parte Londoño selló el triunfo en el segundo tiempo, aprovechando los espacios dejados por el rival.

Univesidad Católica se mete entre los seis primeros

Técnico, por su parte, no logró generar oportunidades claras, evidenciando las falencias que lo mantienen en una posición comprometida en el torneo. Con esta victoria, Universidad Católica alcanzó los 39 puntos y se posicionó en el sexto lugar de la tabla general. Con ello aseguró su ingreso al hexagonal final de la Liga Ecuabet 2025.

Técnico Universitario, en cambio, descendió a la decimocuarta casilla con los mismos 39 puntos, pero con una campaña irregular. El cuadro ambateño es uno de los candidatos al descenso, junto a Mushuc Runa, también de Ambato. La derrota en Quito agrava la situación del cuadro ambateño, que lucha por mantenerse en la máxima categoría.

La jornada se cierra este lunes en Machala

En la próxima fecha Universidad Católica enfrentará un duro desafío al visitar a Barcelona SC. Por otra parte, Técnico Universitario buscará revertir su situación frente a Liga de Quito, también como visitante. La jornada 26 de la Liga Ecuabet se completará este lunes 25 de agosto, con el duelo entre Orense y Delfín en el estadio 9 de Mayo de Machala.

La Liga Ecuabet 2025 se encuentra en una fase crítica, con los equipos definiendo sus posiciones para el hexagonal final o luchando por evitar el descenso. Universidad Católica, con un desempeño sólido, se consolida como un contendiente competitivo, mientras que Técnico Universitario enfrenta una temporada desafiante, marcada por resultados inconsistentes. La lucha por el título y la permanencia en la categoría reflejan la intensidad del fútbol ecuatoriano