Una mujer fue a ligarse las trompas y terminó con una pierna amputada y con trasplante de corazón, ¿qué le pasó?

Alison Calfunao, una mujer de 30 años, acudió el 9 de junio a la Clínica San Lucas en Argentina para una ligadura de trompas. Sin embargo, complicaciones posteriores derivaron en la amputación de una pierna y un trasplante de corazón. El caso ha generado alarma y motivado una investigación oficial.

Tras la cirugía, Alison fue trasladada de urgencia a otra clínica. Allí permaneció varios días conectada a un sistema ECMO por insuficiencia cardíaca. Los médicos detectaron una trombosis en su pierna, lo que llevó a amputarla para evitar un riesgo mayor.

El estado de salud de Alison empeoró con dos paros cardíacos. Luego, un avión sanitario la llevó al Hospital Italiano de Buenos Aires, donde recibió un trasplante de corazón. Su madre, Carina, expresó desconcierto por la falta de explicaciones claras.

La mujer enfrenta secuelas irreversibles tras una intervención

Carina relató que el equipo médico no detalló las causas del problema. “Solo me dijeron que había sufrido un paro cardíaco. El ginecólogo me explicó que había hecho su trabajo”, señaló en medios radiales. Además, lamentó: “Su corazón fue destrozado, su pierna terminó amputada, su cuerpo y su vida cambiaron para siempre”.

Alison sigue internada en recuperación, trabajando con kinesiólogos para estabilizarse. Sin embargo, su madre indicó: “Durante la noche sufre ataques de pánico. Siente que le están cortando la pierna otra vez”. La situación también afecta a sus hijos, quienes extrañan su presencia.

Investigación en curso por posible negligencia

La Fiscalía de Delitos contra las Personas interviene tras la denuncia de la familia. Las clínicas involucradas deben entregar las historias clínicas de Alison para analizar si hubo negligencia médica. Medios locales reportan que el caso sigue bajo escrutinio.

Carina destacó el sufrimiento de sus nietos: “Los pequeños también están sufriendo sin su mamá, porque ella era muy mamá”. La familia busca claridad sobre lo ocurrido durante el procedimiento inicial. Las autoridades avanzan en la revisión de los documentos médicos.