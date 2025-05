Una mujer exigía 70 mil dólares en un banco aduciendo ser la esposa de Jesús, en el Salvador

Una mujer protagonizó un altercado en una sucursal del Banco Agrícola en La Unión, al oriente de El Salvador. Ella exigía un depósito de 70 mil dólares en su cuenta, afirmando ser “la esposa de Jesús de Nazaret”. El incidente, captado en video por testigos, se viralizó en redes sociales, generando reacciones mixtas. Muchas de estas fueron de humor y otras de preocupación por la salud mental de la involucrada.

El suceso ocurrió cuando la mujer, visiblemente alterada, ingresó al banco exigiendo la transacción sin presentar documentación válida. En las imágenes difundidas, se observa cómo increpa al personal y a un agente de seguridad, gritando: “No me toque, soy la esposa de Jesús de Nazaret”. La situación escaló cuando el guardia intentó intervenir, recibiendo un puñetazo en el rostro.

La mujer golpeó a un guardia del banco

La mujer continuó vociferando: “Aquí se va a hacer lo que el hijo de Dios quiere”, mientras el personal intentaba calmarla. Testigos relataron que el personal del banco explicó a la mujer que no podían realizar el depósito. Aquello desencadenó su reacción violenta. Una funcionaria solicitó apoyo adicional de seguridad, pero la tensión persistió hasta que la situación resultó totalmente controlada.

No se ha confirmado si la mujer quedó detenida o si se iniciaron acciones legales en su contra. El Banco Agrícola no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente con la mujer. Las autoridades salvadoreñas no habían proporcionado detalles adicionales.

Importancia de la salud mental

El video, compartido ampliamente en plataformas como X, ha acumulado miles de reproducciones y comentarios. Algunos usuarios han bromeado sobre las declaraciones de la mujer. En cambio otros expresaron preocupación por su estado emocional y mental, sugiriendo que podría necesitar asistencia profesional. Incidentes similares han avivado el debate sobre la importancia de la atención a la salud mental en El Salvador.

La Unión, una ciudad costera en el oriente del país, no es frecuentemente escenario de incidentes de este tipo, lo que ha incrementado el impacto del suceso en la comunidad local. El Banco Agrícola, una de las instituciones financieras más importantes de El Salvador. Dicha entidad cuenta con protocolos de seguridad para manejar situaciones de riesgo. En este caso ha puesto en evidencia los desafíos de lidiar con los clientes.

El video se viralizó en redes sociales

El incidente también resalta la influencia de las redes sociales en la difusión de eventos locales, amplificando su alcance a nivel nacional e internacional. Aunque el video ha generado interés, la falta de información oficial sobre las consecuencias legales o el estado de la mujer mantiene la incertidumbre. Las autoridades y el banco podrían emitir declaraciones en los próximos días para esclarecer los hechos.

Este altercado de la mujer en el banco, refleja la necesidad de abordar temas como la salud mental y la seguridad en espacios públicos. Mientras tanto, el video sigue circulando en línea, alimentando discusiones sobre las circunstancias que llevaron a este episodio en La Unión.