Una cerveza de miel de abeja, polvo de remolacha y otros productos destacan en evento ‘Conecta Negocios Uleam 2025’

Más de 90 estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí presentaron 58 proyectos innovadores o negocios en un evento que nace como parte de la materia Incubación de Empresas y que se imparte en los últimos cursos de la carrera.

Hernán Salcedo, docente de la Facultad de Ciencias Administrativas de la ULEAM, fue el gestor del evento que se denominó ‘Conecta Negocios Uleam 2025’. “Nuestro objetivo es que los estudiantes no solo busquen empleo, sino que generen trabajo”, explicó.

El evento contó con el respaldo de entidades como BanEcuador, el SRI y el MIPRO, cuyos principales y representantes recorrieron los stands para conocer las bondades y el proceso de los productos y servicios presentados en la feria.

Los proyectos, que incluyeron desde exfoliantes hasta mermeladas, ya cuentan con registros formales como RUC y permisos sanitarios.

Asimismo, Salcedo resaltó la diversidad de los participantes, incluyendo a una joven de 15 años con TDAH que presentó productos bajos en azúcar. “La inclusión es clave en este espacio”, subrayó el docente.

“Cada seis meses tendremos nuevos emprendedores con empresas regularizadas”, prometió Salcedo, proyectando un impacto a largo plazo.

Cerveza a base de miel de abeja, un verdadero negocio

En uno de los stands se presentó una cerveza artesanal hecha con miel de abeja.

Este emprendimiento liderado por Alberto Yamuka y Ginger Intriago, propone una bebida única: hidromiel. “Es una bebida alcohólica que se diferencia de la cerveza por no tener gluten, convirtiéndose en una alternativa saludable para quienes no pueden beber este ingrediente”, explicó Yamuka, estudiante de la ULEAM.

Además, Hidromiel no solo busca innovar en el mercado de bebidas. Su misión es apoyar a los apicultores de Manga del Cura, en Manabí. “Cada lata de hidromiel contribuye a profesionalizar a quienes tienen conocimientos empíricos”, señaló Yamuka.

En efecto, la miel utilizada es 100% manabita, obtenida de pequeños productores locales. Este enfoque sostenible impresionó a Luka Cuk, presidente de la Cámara Empresarial de Manta, presente en el evento. “Hidromiel tiene potencial para venderse a nivel nacional”, afirmó.

Sin embargo, el camino no es sencillo para estos nuevos negocios. Hidromiel produce actualmente 250 latas mensuales, pero necesita un capital de entre $29.000 o $35.000 para escalar. “Queremos comprar equipos y contratar más mano de obra”, detalló Yamuka.

A pesar de las limitaciones, la Cámara Empresarial se comprometió a apoyar a los estudiantes. “No solo queremos que exhiban sus productos, sino acompañarlos en lo legal y comercial”, aseguró Cuk, destacando la importancia de la inclusión.

Para el presidente de la Cámara Empresarial se necesitan proyectos que perduren y para eso estamos los empresarios, afirmó, invitando a más actores empresariales a sumarse.

Polvo de remolacha, un producto versátil

Para Fiorela Valencia y Mirko González, con su producto polvo de remolacha, la feria no fue solo una vitrina de talento, sino un puente hacia la formalización.

Valencia contó que este nació cuando vieron que en el mercado no existían muchas alternativas de consumir remolacha y al no ser tan agradable para el consumo crearon esta alternativa. “Aún no estamos en el mercado, pero ya presentamos este proyecto a BanEcuador, donde analizan nuestro proyecto para poder acceder a un crédito de 3 mil a 5 mil dólares y comprar equipos”, señaló.

Con el polvo de remolacha se pueden preparar jugos, tortitas, batidos y otros, pero también sirve como colorante para todo tipo de comidas.