Una bala acabó con los sueños del estudiante universitario Rafael Ribadeneira, en Manta

Un balazo durante un asalto acabó con uno de los sueños de Rafael Sebastián Ribadeneira Vinces: narrar el partido de ascenso de la Liga Deportiva de Portoviejo a la Serie B. Estudiante de periodismo en la Facultad de Ciencias Sociales, Derecho y Bienestar de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Rafael dio sus primeros pasos en la narración deportiva en ULEAM Radio, en el programa Cronómetro Deportivo.

Allí, según un compañero de clases que prefirió no identificarse, comenzó a forjar su pasión por relatar partidos de fútbol y con su voz se habría paso.

Esa pasión lo llevó a dar un salto a Son de Manta, una emisora local con la que recorrió el país, narrando encuentros deportivos y consolidando su sueño de convertirse en una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo ecuatoriano. Tambien en el medio digital: Transmisiones On Line donde trabajaba actualmente. Quienes lo conocieron coinciden en que el entusiasmo de Rafael era aún más vibrante cuando narraba los partidos de la Liga Deportiva de Portoviejo, el equipo de su tierra.

Charlas y sueños de Rafael

En charlas con sus compañeros de aula, Rafael de 22 años compartía dos grandes anhelos: narrar el ascenso de la Liga a la Serie B y relatar un partido de la selección ecuatoriana en un Mundial.

Sin embargo, esos sueños quedaron atrapados en las paredes de las aulas, en la memoria de sus compañeros y de quienes lo vieron esforzarse por alcanzarlos. La mañana de este viernes 8 de agosto de 2025, la noticia del asesinato de Rafael acaparó las redes sociales. Fue una bala en la cabeza, la que segó su vida, silenciando para siempre su voz en las ondas radiales y las redes sociales, a solo un semestre de culminar su carrera.

La noche del ataque a Rafael

La noche del 7 de agosto, Rafael estaba con un grupo de amigos en la avenida Flavio Reyes, celebrando haber aprobado el octavo semestre de periodismo. Entre risas, sueños compartidos y metas cercanas, la alegría se vio interrumpida por varios delincuentes armados que intentaron robarles sus celulares.

Rafael se resistió y forcejeó con uno de los asaltantes, un escuálido de 16 años con historial delictivo, que empuñaba un arma. Nadie supo exactamente cómo ocurrió. Un disparo llenó el recinto y la bala impactó en la cabeza de Rafael.

Luego hubo gritos, pasos acelerados de los delincuentes que dejaron atrás cuerpos temblando de miedo.

Llevaron al hospital

En medio de la incertidumbre cargaron al estudiante hasta el hospital Rafael Rodríguez Zambrano, donde, pese a los esfuerzos médicos, lo declararon muerto. Con ello, la madrugada se tiñó de sangre y lágrimas, y los sueños de Rafael se desvanecieron antes que amanezca.

A la hora del café, la noticia del crimen de Rafael ya estaba de boca en boca: en las palabras de los taxistas, los guardias, las amas de casa y sus compañeros estudiantes. Pero el peso de la pérdida de Rafael se colgó sobre los hombros de un país que no lo escuchará narrar el ascenso de la Liga ni un partido mundialista de la tri porque una bala se lo impidió.

Detenciones

Luego de ocurrido el crimen de Rafael, la Policía le siguió los pasos a los supuestos asesinos y se formó una persecución. La Policía le dio alcance a los detenidos que supuestamente están implicados en el crimen de Rafael. Se trata de: Nexar Alexander G. A. (20), que tiene antecedentes por robo, Ángel Enrique C. M. (18), Dayanna Monserrate F. V. (20) y Joselyn Lizbeth G. L. (20). Entre los detenidos hay un menor de 16 años C. B. P. H. que fue asilado.

Jaime Salgado, jefe del distrito Manta, manifestó que la investigación apunta a que el menor de edad fue quien hizo el disparo que acabó con la vida de Rafael. Además, informó que el menor registra antecedentes penales. Entre las evidencias, la Policía incautó el arma con la que supuestamente se hizo el disparo contra Rafael.

Retiro del cuerpo

El cuerpo del estudiante Rafael Sebastián Ribadeneira Vinces (22) fue retirado del Centro Forense de Manta, la mañana de este viernes 8 de agosto. Luego lo trasladaron hasta la ciudad de Portoviejo de donde era oriundo para los funerales. Con el crimen de Rafael, en el distrito de Manta, Montecristi y Jaramijó, se han registrado 292 muertes violentas. (27)