¿Un reality show para ganar la ciudadanía en Estados Unidos? Esto es lo que se sabe hasta ahora

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos evalúa desde mayo pasado una propuesta de un reality show, presentada por el productor Rob Worsoff, que permitiría a migrantes competir por la ciudadanía estadounidense a través de desafíos basados en tradiciones y costumbres locales.

La iniciativa, que aún en revisión en Washington, busca celebrar el valor de ser ciudadano estadounidense, según autoridades.

El proyecto, tentativamente llamado “El Americano”, fue propuesto por el productor canadiense Rob Worsoff, conocido por programas como Duck Dynasty. Según el DHS, la idea consiste en un programa televisivo donde migrantes enfrentarían retos relacionados con la cultura estadounidense, culminando con una ceremonia de juramento en el Capitolio para el ganador. La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, indicó que la propuesta está en una etapa inicial de evaluación y no ha sido aprobada ni rechazada.

Reality por una Visa con revisión en curso

El DHS recibe anualmente cientos de propuestas de programas televisivos, incluyendo documentales sobre operaciones fronterizas. McLaughlin aclaró que cada iniciativa pasa por un riguroso proceso de revisión. En este caso, la propuesta no ha llegado al escritorio de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien, según un comunicado del 20 de mayo, no ha respaldado el proyecto. El DHS enfatizó que no se penalizará a participantes en su proceso migratorio ni enfrentarán deportación por participar.

El programa propone desafíos en varios estados, desde preguntas de cultura general hasta actividades cívicas, según Worsoff. La idea busca destacar historias humanas de los migrantes, evitando un enfoque sensacionalista. El productor aseguró al Wall Street Journal que no se trata de un “Juegos del Hambre” para inmigrantes, sino de una celebración del privilegio de la ciudadanía.

¿Qué pasará con esta propuesta?

La propuesta surge en un contexto de políticas migratorias estrictas impulsadas por el presidente Donald Trump, quien asumió su segundo mandato en enero de 2025. Entre sus prioridades están la limitación de la ciudadanía por nacimiento y una posible deportación masiva, según el Migration Policy Institute. Este reality show podría servir como una herramienta publicitaria para resaltar la identidad estadounidense, alineándose con tácticas previas del DHS, como el programa Immigration Nation de 2017.

La iniciativa ha generado interés y críticas en medios internacionales. El Daily Mail reportó inicialmente un supuesto respaldo de Noem, desmentido por McLaughlin, quien calificó la información como “falsa”.

El DHS no ha confirmado plazos para una decisión final, pero el proceso de evaluación continuará bajo estrictos protocolos. Si se aprueba, el programa podría involucrar a cadenas televisivas para definir su formato final.