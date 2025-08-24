Un hombre murió tras sufrir un atentado a balas en el barrio Santa Lucía de Manta

José Luis Mendoza Molina, conocido como «Papu», falleció tras sufrir un atentado a balas en la calle 317 y avenida 216 del barrio Santa Lucía. Este sector pertenece a la parroquia Eloy Alfaro, en la ciudad de Manta. A la víctima la trasladaron de manera particular al hospital Rafael Rodríguez Zambrano, donde, tras tres horas de atención médica, murió debido a la gravedad de las heridas, informaron las autoridades.

El crimen elevó a 323 el número de muertes violentas en el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó en lo que va de 2025. Según datos de la Policía Nacional, durante todo el 2024, se registraron 331 asesinatos en esta jurisdicción. La parroquia Eloy Alfaro, donde ocurrió el atentado, es considerada uno de los sectores más violentos de Manta. Registra 70 crímenes solo en este año, según informes policiales.

Atentado a balas ocurrió en plena calle

Tras el fallecimiento, el cuerpo de Mendoza lo trasladaron al centro forense de Manta para los procedimientos legales correspondientes. Las autoridades no han revelado detalles sobre los posibles motivos del ataque ni sobre los responsables, pero las investigaciones están en curso para esclarecer el caso. La parroquia Eloy Alfaro, ubicada en una zona estratégica de Manta, ha sido señalada reiteradamente por la Policía como un foco de violencia.

Esto se debe en gran parte a la presencia de grupos delictivos y al narcotráfico. Este nuevo asesinato refuerza la preocupación por la seguridad en la ciudad, que enfrenta un incremento de hechos violentos en los últimos años. Las autoridades locales han intensificado los operativos en el sector, aunque los índices de criminalidad siguen siendo altos.

Preocupación por la violencia en Manta

El Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó, conocido por su actividad portuaria y comercial, se ha convertido en un punto crítico para la seguridad en la provincia de Manabí. La Policía Nacional ha anunciado que reforzará las medidas de control en áreas vulnerables, incluyendo patrullajes y operativos conjuntos con otras instituciones. Sin embargo, los residentes de Eloy Alfaro han expresado su preocupación por la violencia.

Este atentado a balas se suma a la estadística de violencia que afecta a Manta, un desafío que las autoridades buscan abordar mediante estrategias de seguridad y prevención. La investigación del asesinato de Mendoza continuará para identificar a los responsables y determinar las circunstancias que rodearon el atentado. Se informó que Mendoza había sufrido un atentado similar hace unos meses. (17)