Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Seguridad
Sicariato

Un hombre fue asesinado en el portal de una vivienda en el barrio La Paz, en Manta

Un hombre fue asesinado por sicarios en el barrio La Paz de Manta, cuando conversaba con amigos en el portal de una vivienda.
Se trata del segundo hecho violento en lo que va del día en el barrio La Paz
Se trata del segundo hecho violento en lo que va del día en el barrio La Paz

Redacción

Redacción ED.

El mediodía de este jueves 7 de agosto, un hombre fue asesinado por sicarios en el barrio La Paz, de Manta, mientras se encontraba en el portal de una vivienda conversando con amigos. El crimen ocurrió en la intersección de la calle 296 y la avenida 200, generando alarma entre los vecinos.

Ataque armado alarmó a vecinos del barrio La Paz

Según versiones preliminares, la víctima había llegado minutos antes al lugar para conversar con conocidos del sector, cuando fue interceptada por dos sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta. Sin mediar palabra, los atacantes dispararon en múltiples ocasiones y huyeron del sitio a gran velocidad. Testigos del sector indicaron haber escuchado al menos diez detonaciones.

La identidad del hombre, no se ha dado a conocer, únicamente que era conocido como «El gato Vinces». El hombre murió en el lugar a causa de las heridas de bala, pese a los intentos de auxilio por parte de vecinos que presenciaron el hecho.

Elementos de la Policía Nacional y agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) acudieron inmediatamente al barrio La Paz para acordonar el área y levantar los primeros indicios.

Familiares del hoy occiso acudieron al lugar tras enterarse de lo ocurrido y protagonizaron escenas de dolor.

Casi, de manera simultánea, en el sector conocido como «el chaparral», en la parroquia Eloy Alfaro, se reportó una emergencia. Un hombre habría resultado herido de bala tras un ataque de sicarios. Al lugar llegaron elementos de la Policía Nacional, pero no lograron localizarlo ya que, según testigos, el hombre huyó de los sicarios e ingresó a una vivienda del sector, pero no se conoció su ubicación.

Otro hecho violento en el mismo sector

A primera hora de este jueves, también en el barrio La Paz, en el sector conocido como «el hueco», se reportó un ataque armado que dejó tres personas heridas. Una madre y sus dos hijos fueron atacados por sicarios que ingresaron hasta su vivienda y dispararon a los presentes. Al momento se recuperan en una casa de salud, pero se desconoce su estado. (12)

