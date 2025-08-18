COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Sicariato

Un hombre fue asesinado a tiros en el nuevo cementerio de Jaramijó, en Manabí

La violencia refleja un desafío para las fuerzas de seguridad, que han intensificado operativos en la zona sin lograr contener del todo la criminalidad.
A un hombre de aproximadamente 25 años lo asesinaron este lunes 18 de agosto del 2025 en el nuevo cementerio del cantón Jaramijó, provincia de Manabí.
A un hombre lo mataron en el nuevo cementerio del cantón Jaramijó.
A un hombre de aproximadamente 25 años lo asesinaron este lunes 18 de agosto del 2025 en el nuevo cementerio del cantón Jaramijó, provincia de Manabí.
A un hombre lo mataron en el nuevo cementerio del cantón Jaramijó.

Redacción

Redacción ED.

La víctima, cuya identidad aún no se ha establecida, por falta de documentos, recibió al menos un disparo en la cabeza. El cadáver quedó sobre un asiento improvisado de caña guadua. Esto ocurrió aproximadamente a las 10h15.

Dicho crimen elevó a 314 las muertes violentas registradas en el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó en lo que va de 2025.  El hecho se reportó tras escucharse disparos en el sector, lo que alertó a los residentes y movilizó a agentes motorizados de la Policía Nacional. Al llegar al lugar, los uniformados confirmaron el asesinato y acordonaron la zona para facilitar las investigaciones.

Más muertes en el cantón Jaramijó

Personal de Criminalística realizó las diligencias iniciales y trasladó el cuerpo al centro forense de Manta para la autopsia y posibles avances en su identificación.  El cantón Jaramijó, parte del Distrito Manta, enfrenta una creciente ola de violencia. Durante el último fin de semana, ocho personas resultaron asesinadas en diferentes hechos en este distrito, considerado el más violento de la provincia de Manabí.

Las autoridades han señalado que el narcotráfico y las disputas entre bandas criminales son las principales causas de estas muertes. Tampoco se ha confirmado si este caso está relacionado con dichos conflictos. El Distrito Manta, que incluye los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó, ha registrado un aumento sostenido de homicidios en 2025, con 314 casos hasta la fecha, según datos policiales.

Incidentes violentos que generan preocupación

Durante el último fin de semana, tres amigos que conversaban en una cancha de Jaramijó fueron baleados por lo que murieron de manera inmediata. Sobre ese hecho la Policía abrió una línea de investigación. Según los familiares, las víctimas se dedicaban a la bores de pesca y conversaban amenamente cuando sicarios armados les dispararon.

Esta cifra refleja un desafío para las fuerzas de seguridad, que han intensificado operativos en la zona sin lograr contener del todo la criminalidad.  El crimen en el cementerio de Jaramijó se suma a una serie de incidentes violentos que han generado preocupación entre los habitantes. Las autoridades locales y nacionales trabajan en estrategias para reforzar la seguridad, incluyendo mayor presencia policial y programas de prevención.

Las cifras de muertes violentas en el Distrito Manta

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se reportaron detenciones sobre los responsables de este asesinato. La Policía Nacional también ha solicitado a la ciudadanía proporcionar cualquier información que ayude a esclarecer el caso, garantizando la confidencialidad. El cuerpo permanecerá en el centro forense de Manta mientras se realizan las investigaciones correspondientes.  

El año anterior en este distrito se registraron 331 muertes violentas. No obstante, en este 2025 y a cuatro meses de terminar el año, la cifra alcanza ya las 314. De estos casos, 234 se han registrado en Manta, 56 en Montecristi y 24 en Jaramijó. De todas estas víctimas 281 han sido hombres y 33 mujeres. (17)

