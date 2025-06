Un amor secreto de 40 años llega al escenario ecuatoriano con Giovanna Andrade y Roberto Manrique

En julio de 2024, el director español Ignasi Vidal encontró en Ecuador, a la actriz Giovanna Andrade, el rostro perfecto para su obra ‘El ansia’, una conmovedora historia de amor secreto que estrena en el Teatro Sánchez Aguilar. Junto a Roberto Manrique, traen al escenario un relato de pasión y sacrificio que promete tocar corazones.

Todo comenzó con un texto guardado por más de una década. Ignasi Vidal, un reconocido director español, soñaba con llevar su obra al escenario, pero necesitaba los actores perfectos. Su búsqueda terminó en Guayaquil, cuando vio a Giovanna Andrade brillar en una producción teatral local. “Giovanna, te quiero en esta producción, eres perfecta”, le dijo. Ella aceptó, pero puso una condición: que Roberto Manrique fuera su coprotagonista. “Un par de días después, estábamos leyendo el texto con Ignasi. Nos enamoramos de la historia”, cuenta Manrique.

Tras meses de ensayos, la obra ‘El ansia’ llega al Teatro Sánchez Aguilar con funciones del 21 al 29 de junio de 2025. La historia sigue a Mariana y Daniel, dos militantes políticos que viven un amor prohibido durante 40 años, marcado por el deseo y los obstáculos. Con el tiempo, sus hijos, Andrés y Jana, descubren el secreto que los unió.

Un texto que desafía a Manrique y Giovanna

Vidal describe la obra como un retrato de los miedos que paralizan. “Habla de los condicionantes, el temor a la opinión ajena y la fiscalización de emociones”, explica. Para los actores, el texto es un reto actoral. “Es profundo, bello y exigente. Queríamos trabajar con Ignasi por su calidad”, dice Manrique. Giovanna agrega: “Me abrazó el alma. Creo en los amores imposibles; todos los hemos vivido”.

Giovanna y Manrique ensayaron desde Madrid

El proceso creativo fue único. Aunque los ensayos estaban planeados en Ecuador, un giro los llevó a Madrid. “La hija de Giovanna se fue a estudiar allá, y dijimos: ¿por qué no ensayamos en España?”, cuenta Manrique. En el barrio de Vidal, el equipo conectó profundamente. “Fue fluido. La dirección de Ignasi es desde el amor y la precisión. No hay espacio para improvisar, y eso me encanta”, añade.

Giovanna, quien atraviesa un divorcio tras 21 años de matrimonio, encontró en la obra un refugio. “El amor mueve el mundo, pero también el amor propio. Esta historia me abrazó en un momento duro”, comparte.

Detrás de la producción

La obra no solo destaca por su narrativa, sino por su puesta en escena. El ansia combina una escenografía minimalista con un diseño de luces que resalta las emociones crudas de los personajes. Vidal, conocido por su trabajo en teatro íntimo, apostó por un montaje que prioriza la conexión actoral sobre los efectos visuales. La música, compuesta específicamente para la obra, refuerza los momentos de tensión y ternura, creando una experiencia inmersiva para el público.

Una obra para no perderse

‘El ansia’ combina arte, profundidad y un elenco estelar gracias a Giovanna Andrade y Roberto Manrique. Aunque en Quito la obra ya fue presentada y ayer fue su última función, a Guayaquil recién llegará. Las funciones serán el 21, 22, 26, 27, 28 y 29 de junio en la Tercera Sala del Teatro Sánchez Aguilar. Los boletos, a $25, ya están a la venta en la app, la web y las boleterías del teatro. Comparada con obras como ‘Romeo y Julieta’ por su amor imposible, esta historia promete ser un hito en la escena ecuatoriana.