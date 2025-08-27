COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
UFC

UFC ficha a los luchadores Losene Keita y Luke Riley para reforzar la división Peso Pluma

La UFC París será una prueba clave para varios recientes fichajes de la compañía.
José Moreira

Redacción ED.

La UFC ha incorporado a dos destacados prospectos del peso pluma, Losene Keita y Luke Riley, provenientes de Oktagon y Cage Warriors, respectivamente. Estas contrataciones se dieron como parte de su estrategia para reforzar su róster con talentos de otras promotoras. Keita, de 27 años, debutará el 6 de septiembre en UFC París frente a Patricio Pitbull, mientras que Riley, de 26 años, se suma al elenco con grandes expectativas.

Estas contrataciones buscan elevar la competencia en una de las divisiones más disputadas de la organización. Losene Keita, peleador belga con un récord de 16-1, llega como doble campeón de Oktagon en peso pluma y peso ligero. Con diez de sus victorias por nocaut, Keita es reconocido como uno de los prospectos más prometedores en las 145 y 155 libras fuera de la UFC.

UFC busca estar en su mejor prime

Su única derrota ocurrió por una lesión en el pie que lo obligó a abandonar un combate. Su debut en UFC París será una prueba clave, especialmente tras el desempeño irregular de otros recientes fichajes de la compañía. Aquello pone su actuación bajo escrutinio. Por su parte, Luke Riley, estrella inglesa de Cage Warriors con un récord invicto de 11-0, aporta carisma y un estilo agresivo al peso pluma.

Conocido por su poder de nocaut, ha finalizado ocho de sus once peleas por K.O. Riley. Él ya ha generado expectativa por un posible fichaje tras su última victoria, celebró haciendo el gesto del teléfono, anticipando su llegada a la UFC. Su incorporación refuerza la tendencia de la organización de captar nombres destacados de ligas menores para fortalecer sus divisiones.

Presión entre los nuevos luchadores

En los últimos años, la UFC, bajo la dirección de Dana White, ha intensificado la contratación de campeones y figuras reconocidas de otras promotoras. Aquello ha incrementado la competitividad en su róster. Sin embargo, algunos de estos fichajes no han cumplido con las expectativas, lo que genera presión para que Keita y Riley demuestren su valía.

El debut de Keita en UFC París será un primer paso para medir el impacto de estas nuevas incorporaciones en la división de peso pluma. El evento de UFC París, programado para el 6 de septiembre, será una plataforma clave para observar cómo estos prospectos se adaptan al nivel de competencia de la UFC. Se espera se consolide la estrategia de la compañía para mantenerse como líder en las artes marciales mixtas.

