Deportes
Polideportivo

UFC confirma combate entre Carlos Vera y David Martínez en peso gallo

Carlos Vera regresa al octágono para enfrentar a David Martínez en Noche UFC, el 13 de septiembre en San Antonio, en la división peso gallo.
El ecuatoriano Carlos Vera enfrentará al mexicano David Martínez en un combate de peso gallo el 13 de septiembre de 2025 en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, durante Noche UFC, buscando su segunda victoria en la UFC, según anunció la organización.

Confirmación del combate

La UFC confirmó el miércoles 6 de agosto de 2025 a través de sus redes sociales el combate entre el ecuatoriano Vera y el mexicano Martínez en la categoría de peso gallo (135 libras) para el evento Noche UFC. “Otra pelea añadida a Noche UFC. David Martínez se enfrenta a Carlos Vera en un duelo de peso gallo”, publicó UFC Español en redes sociales. El enfrentamiento tendrá lugar en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, como parte de la cartelera preliminar encabezada por Diego Lopes vs. Jean Silva.

Vera, de 37 años, originario de Manta, regresa al octágono tras su victoria por sumisión en el primer asalto contra el congoleño Josias Musasa el 15 de marzo de 2025 en Las Vegas. Con un récord profesional de 12 victorias y 4 derrotas en MMA, Vera busca consolidarse en la división.

Martínez, conocido como ‘Black Spartan’, de 26 años, tiene un historial de 12 triunfos y 1 derrota. En su última pelea, el 29 de marzo de 2025, noqueó en el primer asalto al brasileño Saimon Oliveira, ganando un bono por Performance of the Night en UFC México.

Antecedentes de los peleadores

 

Carlos Vera, apodado ‘Pequeño’, debutó en la UFC en 2024, logrando su primera victoria en 2025 tras una derrota inicial. Su experiencia en jiu-jitsu brasileño le ha permitido destacar en el suelo, como demostró ante Musasa. Vera, que entrena en Falls Church, Virginia, tiene como meta pelear tres veces en 2025 para acercarse al top 15 de la división de peso gallo, según un mensaje en redes sociales. “Es un honor pelear contra un guerrero que respeto. Esta es para Latinoamérica”.

David Martínez, médico de profesión en un hospital público mexicano, combina su carrera con un estilo de pelea completo, destacando en striking y grappling. Su récord de 8 victorias consecutivas lo posiciona como un prospecto en ascenso. Ambos peleadores han entrenado juntos en México, lo que añade un componente estratégico al combate.

Contexto de Noche UFC

Noche UFC, programada para el 13 de septiembre de 2025, celebra la herencia mexicana en las artes marciales mixtas, coincidiendo con las festividades de la Independencia de México. Originalmente planeada para Guadalajara, la cartelera se trasladó a San Antonio debido a retrasos en la construcción de la Arena Guadalajara. La velada incluye combates como Tatiana Suarez vs. Amanda Lemos y Raquel Pennington vs. Norma Dumont.
La división de peso gallo es una de las más competitivas de la UFC, con figuras como Merab Dvalishvili y Sean O’Malley liderando el ranking. Ecuador ha ganado relevancia en esta categoría gracias a Marlon ‘Chito’ Vera, número 5 del ranking, quien enfrentó a Cory Sandhagen en San Antonio en 2023. Vera allanó el camino para peleadores como Carlos Vera, quien busca emular su éxito.

Próximos pasos

El combate entre Vera y Martínez fue reprogramado desde el 14 de junio en UFC Atlanta debido a ajustes en el calendario. Ambos peleadores han aceptado el enfrentamiento, y la UFC espera la firma del contrato en los próximos días. La pelea, parte de la cartelera preliminar.

Carlos Vera expresó en redes sociales su respeto por Martínez, destacando que no hay “mala sangre” entre ellos. El ganador de este combate podría acercarse a un lugar en el top 15 de la división, consolidando su posición en la UFC.

