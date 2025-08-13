Tres turistas de La Maná son hallados muertos en Pedernales tras el robo de su vehículo; hay detenidos por el caso

Las investigaciones llevaron a los agentes de la Policía al hallazgo de otros dos cadáveres en el cantón Pedernales la mañana de ayer y se presume que los cuerpos serían de unos turistas del cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi. A ellos les robaron el carro el fin de semana cuando iban a una playa de Manabí a disfrutar del feriado.

La mañana del lunes 11 de agosto, turistas extranjeros que paseaban por la playa Cañaveral del cantón Pedernales hicieron el hallazgo. Se trata del cadáver de Cristhian Geovanny Estrella Checa (41). Asustados, los extranjeros dieron aviso de inmediato del terrible hecho a los miembros de la Policía.

Así encontraron a los turistas

Cuando los uniformados llegaron se percataron que la víctima estaba atada de manos. También presentaba múltiples disparos en diferentes partes del cuerpo. Tras investigar la identidad del asesinado, los agentes se percataron que se trataba de uno de los cuatro turistas del cantón La Maná que se encontraban desaparecidos.

Los uniformados se encargaron del peritaje en el lugar de los hechos y luego trasladaron el cuerpo al centro forense de Santo Domingo de los Tsáchilas. La investigación no terminó allí y siguió varios días hasta que la mañana de este miércoles hallaron otros dos cadáveres. A estos dos muertos también los tarsladaron al centro forense para que se les realicen las autopsias.

Descubiertos tras investigaciones

La investigación de este caso inició el domingo. El teniente coronel Rodrigo Cruz Camino, jefe del distrito de Policía Chone, indicó que ese día, durante un operativo se detuvo la marcha de un automóvil Kía Soluto de color negro en el cual se movilizaban tres sospechosos. Tras realizar una revisión del vehículo los uniformados conocieron que había sido robado por lo que tomaron contacto con su propietario.

El jefe de la Policía, dijo que el dueño del carro les explicó que cuatro de sus allegados, los turistas, habían partido el fin de semana desde el cantón La Maná (Cotopaxi) con destino a Manabí para disfrutar de las playas. Sin embargo, explicó el teniente coronel que en el vehículo solo se halló a los tres sospechosos. Están identificados como Sergio C, Adonis A y Cristhian C., y de los turistas que andaban en el carro no se sabía su paradero. Entonces, el caso fue puesto en conocimiento del personal de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased).

Los uniformados pusieron en marcha una amplia investigación hasta que poco a poco fueron dando con el paradero de los desaparecidos, quienes lamentablemente ya estaban muertos. Los tres sospechosos detenidos quedaron a órdenes de las autoridades judiciales, mientras que las familias de los turistas acudieron a la morgue para retirar los cuerpos. (37).