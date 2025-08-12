Tras despedirse del PSG, Donnarumma atrae a gigantes europeos atraídos por sus números con los parisinos

Gianluigi Donnarumma, el talentoso guardameta italiano, confirmó su salida del Paris Saint-Germain (PSG) tras un conflicto contractual que marcó el fin de su etapa en el club francés. A sus 26 años, el portero, clave en la histórica conquista de la Champions League 2024-25, se despidió con un emotivo mensaje en redes sociales, expresando su decepción por la decisión del club de no renovar su contrato, que expira en 2026.

La llegada de Lucas Chevalier desde Lille, sumada a la exclusión de Donnarumma del plantel para la Supercopa de la UEFA, selló su adiós al Parque de los Príncipes. El futuro de Donnarumma es ahora el centro de atención en el mercado de fichajes.

Estos equipos quieren a Donnarumma

Manchester United lidera la carrera por sus servicios, con el italiano mostrando interés en unirse al club inglés. Los Red Devils buscan reemplazar a André Onana, cuya irregularidad ha generado dudas, y ven en Donnarumma una opción de élite para reforzar su portería.

Sin embargo, la estructura salarial del United podría ser un obstáculo, ya que el portero busca un aumento respecto a su actual sueldo de 12,73 millones de euros anuales, unos 14,8 millones de dólares. Chelsea también ha entrado en la puja, explorando opciones para fortalecer su arco tras no concretar el fichaje de Mike Maignan. Manchester City, por su parte, inició contactos con el entorno del jugador, especialmente ante la posible salida de Ederson a Galatasaray.

¿Dónde continuará su legado?

En Italia, Inter de Milán y Napoli han mostrado interés, aunque un regreso a AC Milan parece descartado por razones extradeportivas. Bayern Múnich asoma como una opción viable, necesitando un reemplazo para Manuel Neuer, cuya carrera está en declive. Incluso clubes saudíes como Al Nassr y Al Ittihad, junto con Galatasaray, podrían tentar al italiano con ofertas millonarias.

PSG, consciente de que Donnarumma podría irse gratis en 2026, estaría dispuesto a aceptar una transferencia por 30-35 millones de euros (40,8 millones aproximadamente), una cifra atractiva para un portero de su calibre, nominado al Balón de Oro 2025 y al Trofeo Yashin. Su salida marca el fin de una era en París, pero el inicio de una nueva etapa para un guardameta en la cúspide de su carrera.

Los números de Donnarumma en PSG

Desde su llegada al PSG en 2021, Gianluigi Donnarumma disputó 161 partidos, logrando 10 títulos, incluyendo una Champions League en 2024-25. Su destacada actuación en las eliminatorias europeas, especialmente contra Arsenal, lo consolidó como uno de los mejores porteros del mundo.

Donnarumma ha disputado 460 partidos en su carrera profesional. En AC Milan (2015-2021), jugó 251 partidos, recibiendo 240 goles y logrando 88 vallas invictas. Con la selección de Italia, suma 73 presencias, destacando el título de la Eurocopa 2020.