COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Latinoamérica

Tragedia en Uruguay: Una mujer policía saltó desde un sexto piso junto a su bebé de dos meses de nacida en el barrio Pocitos, de Montevideo

Una funcionaria policial de 28 años murió junto a su bebé de dos meses al lanzarse desde un sexto piso en Pocitos. Sus otras dos hijas lograron sobrevivir.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Tragedia en Uruguay Una mujer policía saltó desde un sexto piso junto a su bebé de dos meses de nacida en el barrio Pocitos, de Montevideo. (Referencial-Pexesl)
Tragedia en Uruguay Una mujer policía saltó desde un sexto piso junto a su bebé de dos meses de nacida en el barrio Pocitos, de Montevideo. (Referencial-Pexesl)

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Soy una periodista apasionada por su trabajo y la evolución de este. Me desarrollo profesionalmente... Ver más

[email protected]

Una tragedia sucedió en Uruguay, pues una funcionaria policial de 28 años murió junto a su bebé de dos meses tras lanzarse desde el sexto piso de un edificio en el barrio Pocitos, Montevideo. El hecho ocurrió la noche del viernes 22 de agosto en la intersección de Bartolito Mitre y Baltasar Vargas, según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior.

La mujer se encontraba en el departamento junto a sus tres hijas cuando sufrió una descompensación. En ese momento intentó saltar con todas, pero las dos mayores lograron escapar. La niña de 12 años consiguió liberar a su hermana de 3 años antes de que se produjera la caída.

Los equipos de Policía y emergencias llegaron al sitio tras ser alertados por los vecinos. Al encontrar a la madre y a la bebé en la vía pública, constataron que ambas habían fallecido debido a las graves lesiones sufridas en la cabeza.

Tragedia en Uruguay y el proceso judicial

La Fiscalía de Flagrancia de quinto turno, a cargo de Diego Pérez, dirige la investigación. Además, un juez dispuso que las dos niñas sobrevivientes quedaran bajo custodia de un familiar y reciban atención médica en el Hospital Policial.

Las menores son acompañadas por el Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito, en coordinación con el INAU. Este equipo se encarga de su asistencia psicológica y social tras lo ocurrido.

El cuerpo de una adolescente fue sacado de su tumba y abusado por una persona que profanó su última morada

Según fuentes oficiales, la funcionaria estaba certificada médicamente desde hace tres años. Se analiza la información sobre su situación laboral y de salud en el marco de la investigación en curso en torno a esta tragedia que ha consternado a muchos ciudadanos en Uruguay.

Reacciones institucionales y sindicales

Vecinos del edificio afirmaron que escucharon un fuerte golpe y acudieron de inmediato a ayudar a las niñas. Luego colaboraron con la Policía en las primeras diligencias del caso. Por su parte, el Sindicato de Policías Agremiados Canarios (Sidepac) lamentó la noticia en un comunicado. Expresó su pésame a los familiares y compañeros de la funcionaria fallecida.

El gremio recordó también la responsabilidad del Estado de garantizar atención integral a los miembros de la institución policial. Señaló que deben cumplirse los compromisos asumidos para prevenir hechos similares.

Asistencia especializada

La jornada posterior al esta tragedia reportada en la capital de Uruguay, en la zona del suceso, hubo presencia de agentes que llegaron al sitio para recoger evidencias. El caso continúa bajo investigación de las autoridades judiciales y policiales.

Según las autoridades locales, hay varios medios de contacto ante afectaciones en la salud mental. Es por ello que en esta ciudad se dispone de entidades que brindan asistencia en estos casos. Línea Vida: 0800 0767 o *0767 y línea de apoyo emocional: 0800 1920 están disponibles durante todo el año y a cualquier hora del día.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Al-Nassr de Cristiano Ronaldo perdió la Supercopa de Arabia Saudita 2025 ante el Al-Ahli

Tragedia en Uruguay: Una mujer policía saltó desde un sexto piso junto a su bebé de dos meses de nacida en el barrio Pocitos, de Montevideo

Avión espacial militar X-37B, de Estados Unidos, ejecuta una misión secreta con tecnología militar

El Consejo de Administración Legislativa remite al Comité de Ética denuncia contra la asambleísta Nuria Butiñá, de Revolución Ciudadana

El pasaporte, en Ecuador, se emite sin turno en varias agencias del Registro Civil y se entrega en menos de una hora

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Al-Nassr de Cristiano Ronaldo perdió la Supercopa de Arabia Saudita 2025 ante el Al-Ahli

Tragedia en Uruguay: Una mujer policía saltó desde un sexto piso junto a su bebé de dos meses de nacida en el barrio Pocitos, de Montevideo

Avión espacial militar X-37B, de Estados Unidos, ejecuta una misión secreta con tecnología militar

El Consejo de Administración Legislativa remite al Comité de Ética denuncia contra la asambleísta Nuria Butiñá, de Revolución Ciudadana

El pasaporte, en Ecuador, se emite sin turno en varias agencias del Registro Civil y se entrega en menos de una hora

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Al-Nassr de Cristiano Ronaldo perdió la Supercopa de Arabia Saudita 2025 ante el Al-Ahli

Avión espacial militar X-37B, de Estados Unidos, ejecuta una misión secreta con tecnología militar

El Consejo de Administración Legislativa remite al Comité de Ética denuncia contra la asambleísta Nuria Butiñá, de Revolución Ciudadana

El pasaporte, en Ecuador, se emite sin turno en varias agencias del Registro Civil y se entrega en menos de una hora

El peligro invisible en las canchas de fútbol: por qué las barras bravas son más que simples fanáticos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO