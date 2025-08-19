Tragedia en Orellana: hermano sospechoso de brutal crimen en finca cacaotera

El joven Leonardo Gustavo Alcívar Zambrano, de 23 años, fue hallado muerto y enterrado con varias heridas de arma blanca el 18 de agosto de 2025 en una finca de la comunidad Nuevos Horizontes, cantón Loreto, provincia de Orellana, tras lo que habría sido una discusión violenta con su hermano, quien es el principal sospechoso.

Hallazgo del cuerpo encendió las alarmas en Orellana

El hecho se conoció cuando vecinos notaron un rastro de sangre que salía de la vivienda de la familia Alcívar y se extendía hasta una plantación de cacao cercana. Al seguir el rastro, encontraron un terreno removido que llamó su atención. Allí, bajo tierra y con signos de violencia, se hallaba el cuerpo sin vida de Leonardo Alcívar.

El joven presentaba múltiples heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo. Según peritos que acudieron a la escena, el estado en el que fue enterrado evidenciaría un intento de ocultar el crimen.

Conflicto entre hermanos

Familiares y allegados señalaron que los dos hermanos mantenían problemas personales desde hace meses. La convivencia en la misma vivienda generaba discusiones frecuentes, que en esta ocasión habrían escalado hasta una riña mortal.

Testigos indicaron que el hermano de la víctima fue visto con las manos manchadas de sangre poco después del hecho. Asimismo, algunos pobladores aseguraron que lo vieron quemando pertenencias de Leonardo antes de abandonar apresuradamente la comunidad.

La situación ha generado consternación en Nuevos Horizontes, en Orellana, donde los vecinos compararon lo sucedido con la historia bíblica de Caín y Abel, al tratarse de un fratricidio.

Investigación de la Fiscalía de Orellana

La Fiscalía General del Estado inició un proceso bajo la tipificación de asesinato por violencia interpersonal. El equipo de criminalística recogió evidencias en la finca y en la vivienda familiar, mientras agentes de la Policía Nacional desplegaron operativos para dar con el paradero del sospechoso.

En el levantamiento de indicios se encontraron restos de ropa calcinada, herramientas agrícolas con rastros de sangre y huellas de arrastre hacia la zona donde fue enterrado el cuerpo.

Hasta el momento, el hermano de la víctima permanece prófugo, aunque las autoridades indicaron que existen pistas sobre su posible ubicación. La Fiscalía ha dispuesto medidas urgentes para su captura, mientras se avanza en la recolección de testimonios.

Reacciones de la comunidad

El crimen ha causado profunda conmoción en Loreto y sus alrededores, donde la población es reducida y la mayoría de vecinos se conoce entre sí.

Los restos de Leonardo Gustavo Alcívar fueron trasladados al centro forense de Orellana para la autopsia correspondiente, mientras su familia organiza las exequias.

Contexto de violencia intrafamiliar

De acuerdo con cifras del Ministerio de Gobierno, los casos de violencia interpersonal y familiar representan un porcentaje creciente de los homicidios registrados en Ecuador. En Orellana, provincia amazónica, se han registrado en 2025 al menos 12 muertes violentas, varias de ellas vinculadas a conflictos personales.

La muerte de Leonardo Gustavo Alcívar Zambrano deja a una familia marcada por la tragedia y a una comunidad consternada. Las autoridades continúan las indagaciones para esclarecer las circunstancias exactas del crimen y capturar al principal sospechoso, quien sería su propio hermano. (12)