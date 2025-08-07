Tragedia en el Nevado Cayambe de Pichincha: Un montañista nicaragüense fue hallado sin vida

Un montañista de nacionalidad nicaragüense falleció la madrugada del jueves 7 de agosto de 2025 en el nevado Cayambe, ubicado en la provincia de Pichincha. El trágico incidente ocurrió mientras el hombre escalaba una pendiente rocosa cubierta de nieve. Su cuerpo fue rescatado tras una ardua operación en un terreno de difícil acceso.

El Cuerpo de Bomberos de Cayambe recibió una alerta de emergencia a las 02:00 de la madrugada. El reporte indicó que el montañista había caído en una zona peligrosa del nevado. Inmediatamente, se desplegó un equipo especializado para atender la situación. Las condiciones climáticas y la complejidad del terreno complicaron las labores de rescate.

Operativo en el Nevado Cayambe

El rescate involucró a miembros del Grupo de Rescate en Alta Montaña (GRAM) del Cuerpo de Bomberos, personal del Ministerio del Ambiente y el Club de Montañismo de Cayambe. Los equipos trabajaron en conjunto para llegar al lugar del accidente. El ingreso a la zona se dificultó debido a que la misma es caracterizada por su terreno rocoso y cubierto de nieve.

Imágenes captadas durante la operación muestran a los rescatistas avanzando con linternas en la oscuridad. Utilizaron cuerdas y un contenedor especial para trasladar el cuerpo. Tras confirmar que el montañista no presentaba signos vitales, los equipos extrajeron el cadáver con cuidado. La operación se extendió durante varias horas debido a las condiciones extremas del lugar.

Una vez recuperado, el cuerpo fue trasladado al refugio del nevado Cayambe. Allí, la Policía Nacional asumió el control para realizar los procedimientos legales correspondientes. Las autoridades no han revelado la identidad del fallecido ni las circunstancias exactas que llevaron a su caída.

Tras la tragedia, el Cuerpo de Bomberos emitió un comunicado

En el comunicado, el Cuerpo de Bomebros instó a los ciudadanos a tomar precauciones al realizar actividades de montañismo. Recomendaron seguir estrictamente las medidas de seguridad y contar con el acompañamiento de guías capacitados. Además, resaltaron la importancia de informarse sobre las condiciones del terreno y el clima antes de emprender ascensos.

El nevado Cayambe, con una altitud de 5.790 metros, es uno de los destinos más populares para los amantes del montañismo en Ecuador. Sin embargo, su terreno inestable y las condiciones climáticas impredecibles lo convierten en un lugar de alto riesgo. Incidentes previos en el mismo nevado han subrayado la necesidad de preparación adecuada.

Otros incidentes en el nevado Cayambe

Este suceso se suma a otros accidentes registrados en el nevado Cayambe en los últimos años. En julio de 2025, una funcionaria del Ministerio de Salud falleció tras caer en una grieta. En abril de 2024, tres andinistas desaparecieron tras una avalancha en el sector conocido como La Gran Grieta. Estos eventos destacan los peligros inherentes a las actividades en alta montaña.

El Cuerpo de Bomberos de Cayambe enfatizó que los rescates en estas zonas requieren personal altamente capacitado. También señalaron que las operaciones conllevan riesgos significativos para los propios rescatistas. Por ello, insistieron en la necesidad de que los montañistas se asesoren con expertos antes de aventurarse.

Las autoridades locales y el Ministerio del Ambiente trabajan en la actualización de protocolos de seguridad. El objetivo es prevenir futuras tragedias en el nevado Cayambe y otros destinos similares. Mientras tanto, la comunidad montañista lamenta la pérdida del excursionista nicaragüense. Su fallecimiento es un recordatorio de los desafíos que enfrentan quienes buscan conquistar las cumbres.