COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Santo Domingo
Obra Pública

Trabajos de estabilización de talud en el km 83 de la vía Alóag-Santo Domingo alcanzan el 70 % de avance

Los trabajos de estabilización de talud en la vía Alóag-Santo Domingo presentan un avance del 70 %. Autoridades verificaron el progreso y prevén culminar una fase clave en un mes.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Trabajos de estabilización de talud en el km 83 de la vía Alóag-Santo Domingo alcanzan el 70 % de avance
Un obrero ejecuta trabajos en la geomembrana.
Trabajos de estabilización de talud en el km 83 de la vía Alóag-Santo Domingo alcanzan el 70 % de avance
Un obrero ejecuta trabajos en la geomembrana.

dparedes

Redacción ED.

dparedes

Redacción ED.

Santo Domingo (1989). Licenciada en Comunicación Social mención en Periodismo, radio, prensa y t... Ver más

[email protected]

Los trabajos de estabilización de talud en el kilómetro 83 de la vía Alóag-Santo Domingo registran un 70 % de avance, según confirmó el prefecto subrogante Carlos Landaheta durante una inspección técnica realizada esta semana.

La obra, supervisada por la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas, busca garantizar la seguridad vial en uno de los tramos más transitados de la región.

Avance de los trabajos en el talud

El superintendente de obra, Eduardo Quintana, explicó que el progreso incluye el peinado del talud, la colocación de malla triple torsión recubierta de PVC, así como las perforaciones para instalar pernos de anclaje, tuercas y placas de sujeción.

Hasta el momento se han instalado 4.000 metros de malla y 3.500 pernos, lo que representa un avance significativo en la consolidación de la estructura de protección. Además, se ejecutan pruebas con diferentes mezclas de lechadas de cemento para definir la más eficiente y garantizar la resistencia del talud.

El equipo técnico informó que en aproximadamente un mes culminará la fase de colocación de la malla, considerada uno de los hitos más importantes de la obra.

Estabilización de talud vía Alóag-Santo Domingo: estructura de contención y seguridad vial

Los trabajos también contemplan la perforación vertical para la instalación de pilotes de entre 9 y 25 metros de profundidad, con los cuales se formará una cerca de protección y contención. Esta medida busca reducir riesgos de desprendimientos en temporadas de lluvias.

El proyecto responde a la necesidad de asegurar la transitabilidad en la vía Alóag-Santo Domingo, considerada un eje logístico esencial para la conexión entre la Sierra y la Costa ecuatoriana. Miles de vehículos pesados y livianos circulan diariamente por este tramo, lo que convierte a la obra en una prioridad provincial y nacional.

La Prefectura enfatizó que los trabajos se ejecutan dentro de los plazos establecidos, con supervisión constante para cumplir estándares de calidad y seguridad.

Inspección de autoridades y compromiso con la ciudadanía

Durante la visita, el prefecto subrogante Carlos Landaheta dialogó con los técnicos y verificó el estado de avance. La autoridad expresó satisfacción por el ritmo de ejecución y destacó que el proyecto fortalece la seguridad de los usuarios de la vía.

“El compromiso es entregar una obra eficiente y duradera, que brinde tranquilidad a quienes circulan por este tramo vial”, señaló Landaheta tras constatar los trabajos.

La Prefectura recordó que las labores de estabilización de taludes son fundamentales para mitigar riesgos. Además de evitar cierres prolongados en una carretera estratégica para la economía y la movilidad de la región.

Contexto de la vía Alóag-Santo Domingo

La vía Alóag-Santo Domingo ha registrado múltiples afectaciones por deslizamientos de tierra en los últimos años, especialmente en temporadas de intensas lluvias. Estos eventos han generado cierres temporales y congestión vehicular, lo que resalta la importancia de las intervenciones preventivas.

El proyecto de estabilización en el km 83 se enmarca en el plan de mantenimiento vial de la Prefectura. Este contempla trabajos adicionales de drenaje, señalización y limpieza de cunetas para optimizar la seguridad del tramo.

Las autoridades provinciales reiteraron que se mantendrán las inspecciones periódicas y la comunicación con la ciudadanía para informar sobre los avances.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Luto en la Revolución Ciudadana por la muerte de la asambleísta Mariuxi Sánchez

Hallan un hombre sin vida en un camino de tierra del cantón Montecristi

Salud pública en Ecuador: el desafío de Daniel Noboa frente a la crisis hospitalaria

Trabajos de estabilización de talud en el km 83 de la vía Alóag-Santo Domingo alcanzan el 70 % de avance

La cruda verdad de las barras bravas: ¿por qué Europa las eliminó y América Latina no puede?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Luto en la Revolución Ciudadana por la muerte de la asambleísta Mariuxi Sánchez

Hallan un hombre sin vida en un camino de tierra del cantón Montecristi

Salud pública en Ecuador: el desafío de Daniel Noboa frente a la crisis hospitalaria

Trabajos de estabilización de talud en el km 83 de la vía Alóag-Santo Domingo alcanzan el 70 % de avance

La cruda verdad de las barras bravas: ¿por qué Europa las eliminó y América Latina no puede?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Luto en la Revolución Ciudadana por la muerte de la asambleísta Mariuxi Sánchez

Hallan un hombre sin vida en un camino de tierra del cantón Montecristi

Salud pública en Ecuador: el desafío de Daniel Noboa frente a la crisis hospitalaria

La cruda verdad de las barras bravas: ¿por qué Europa las eliminó y América Latina no puede?

De la realidad al cine: La película que incendió pantallas y fue prohibida en Turquía

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO