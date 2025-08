«Tienen ‘hipoacusia’, no oyen, no quieren oír y por lo tanto, peor hablar», dice Santiago Carrasco, presidente de la FME, tras despidos de médicos y personal de salud

La Federación Médica Ecuatoriana denuncia que unos 90 funcionarios de Salud, entre ellos médicos, enfermeras, radiólogos y personal técnico, fueron despedidos en medio del recorte del Gobierno. Asegura que aquello comprometen aún más la atención en hospitales y centros de salud.

Su presidente, Santiago Carrasco, expone el impacto de estas decisiones, pero también el incumplimiento de la Ley de Carrera Sanitaria y el debilitamiento progresivo del sistema, que a su parecer está ya colapsado por la falta de insumos, medicamentos, alimentos y presupuesto. Frente a la falta de diálogo con las autoridades, el sector anuncia movilizaciones y acciones legales para exigir soluciones y la restitución del personal despedido. La salud, advierten, no puede seguir siendo víctima de decisiones administrativas desconectadas de la realidad del país.

Doctor, el Gobierno Nacional implementó un plan de recorte de 5.000 puestos en el sector público y la Federación Médica Ecuatoriana denuncia el despido de médicos, enfermeras, radiólogos, personal que asiste al área de salud, lo cual pues estaría generando preocupación. ¿Cuál es la afectación recibida?

Están desvinculando profesionales de la salud, pero por supuesto, y la vocera del ministro (de Saud) dijo que no se iba a topar al tema de la desvinculación. Pero permítame, que además de eso están cometiendo esta gente un gravísimo error al desvincular al personal de salud, porque nosotros estamos bajo una ley especial que está en vigencia, que es la Ley de Carrera Sanitaria, y que cuando tiene usted una ley especial no puede usted tomar bajo ningún otro tipo de leyes (…) No puede tomar este tipo de decisiones y tienen que ser reguladas por entes superiores.

Nosotros tenemos una lista ya al momento de alrededor de 90 profesionales de la salud desvinculados, tema que ya ustedes pueden entender que es un desacierto total de lo que están haciendo ahora con los temas de la salud.

#Entrevista | Santiago Carrasco, presidente de la FME, denunció despidos de al menos 90 médicos, enfermeras, radiólogos y personal administrativo de hospitales. También la falta de insumos, medicinas y «hasta alimentación». pic.twitter.com/QQTufHzjHH — Manavisión Canal 9 (@manavisionec) August 4, 2025

¿Cómo afecta esto al sistema de salud que, según denuncias de gremios médicos, se está cada día viniendo a menos?

Afecta absolutamente si ya estamos en una crisis en el sector de salud, en una crisis de la que venimos desde hace muchísimo tiempo. De la que hemos pedido que haya un poco de sensibilidad por parte de las autoridades para declarar emergencia el tema de salud y que no nos han hecho caso en absoluto nada respecto a esto; que no ha habido la sensibilidad. Imagínense lo que significa ya, en este momento, con la precaria atención que se les puede dar a los pacientes, con el tema de la falta de insumos, de medicamentos, con la falta de absolutamente todo, con la falta de alimentación, para la gente, para los estudiantes, para los internos, para los médicos, para los pacientes.

Los mismos familiares tienen que llevar la alimentación para los pacientes. Usted puede imaginarse entonces si empiezan a desvincular a los profesionales que tienen que atender a los pacientes. Entonces es un tema realmente que nos parece, disculpen la palabra, pero de locos realmente.

Doctor, usted ha mencionado que existen algunos problemas de provisión de alimentos. Otros gremios y pacientes reclaman falta de insumos. ¿Ha bajado la inversión estatal en materia de salud, más allá de los despidos que expone?

Es importantísimo conocer que hay un recorte de 1.200 millones de dólares en el tema del presupuesto para la salud. El presupuesto para la salud debería ser por lo menos, según dice la Constitución de la República, de 4 puntos del producto interno bruto (PIB).

Con este tema de los recortes y todo, no llega ni a 2.3 puntos del PIB. Esto está muy por debajo de las cifras que podríamos tener y manejar para manejar un sector tan importante como es el tema de la salud. Entonces, si vamos además con más recortes y todo esta cosa, ¿a dónde nos está llevando? ¿Qué es lo que están queriendo? Eso es lo que queremos discutir con las autoridades. Eso es lo que queremos saber de las autoridades y darles alternativas.

Tenemos mesas de expertos en cada una de las provincias. Queremos conversar con el ejecutivo y con las autoridades, pero estamos diciendo una de las palabras médicas que utilizamos cuando la gente sorda, que tienen ‘hipoacusia’. No oyen, no quieren oír y por lo tanto peor hablar.

#Entrevista | Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana (FME), critica la falta de acceso al diálogo en el Gobierno para abordar despidos y mejoras en la planificación en salud para #Ecuador. «Tienen ‘hipoacusia’, no oyen», afirmó. pic.twitter.com/fnbjvlMM5Q — Manavisión Canal 9 (@manavisionec) August 4, 2025

¿Han cruzado ustedes alguna comunicación ya oficial solicitando una reunión con autoridades del Ministerio de Salud y de Gobierno para abordar esta problemática y evitar futuros despidos de personal médico o sanitario?

Sí, de hecho que sí, hemos enviado cartas a todas las autoridades. Le cuento que desde el mismo Presidente de la República (Daniel Noboa) que dijo que era y que iba a ser un gobierno de puertas abiertas, pero parece que abrieron las puertas y no sé a quién, pero al personal de salud, al sistema de salud, a los profesionales de la salud, a los gremios de la salud, no les han abierto la puerta.

Hemos enviado oficios y hemos pedido por todos los medios diálogo con el Ministerio de Salud. El actual ministro, el doctor Jimmy Martín, pues también parece que no quiere escuchar. Hemos enviado oficios a la Asamblea Nacional, al Presidente de la Asamblea Nacional (Niel Olsen), pero tampoco hemos recibido respuesta.

Hemos enviado oficios a la Mesa de Salud (…) Nosotros lo que vamos a esperar es que haya, con las movilizaciones que vamos a hacer, con la lucha y con las marchas y con la expresión popular en las calles, que ojalá entienda la gente esta que son servidores públicos y que están para atender al pueblo y entonces vamos a obligarles. No nos queda otra alternativa que irnos a la lucha popular y obligarles con movilizaciones y con presión social para que escuchen, porque la verdad están de oídos sordos.

¿Qué alternativas se pueden dar al Gobierno para poder mitigar este problema y como gremio también van a plantear acciones para poder restituir a los funcionarios, a los médicos que han sido desvinculados?

Pero por supuesto que sí. Entregamos ya nuestros amparos constitucionales en la Corte Constitucional, (jueves) estuvieron todos los compañeros en la Corte Constitucional haciendo el plantón, pidiendo ya las respuestas. Vamos a hacer una marcha, ahora el 7 de agosto nos vamos a hacer primero un plantón y luego marchar hacia la Corte Constitucional a pedir la respuesta de esto, esperemos que la Corte se pronuncie respecto a los derechos que tienen cada uno de tener una vida digna, un trabajo digno.

La salud va no solamente en relación a la salud orgánica, al tema de la recuperación de salud con medicamentos o cirugías o lo que sea, sino que la salud tiene que ver con el trabajo, con la educación, con la vivienda, con el medio ambiente, con la parte emocional y tenemos una población enferma, una población ansiosa, deprimida. Contamos con una población con enfermedades realmente en la parte de conducta. Tenemos un tema gravísimo de enfermedades infecciosas, tuberculosis, dengue. Tenemos problemas de desnutrición infantil, tenemos problemas de muerte materna infantil, o sea realmente es un tema grave, les hemos dado y les hemos querido dar ayuda y solución.

No estamos pidiendo puestos públicos, sino decirles «vean señores, estos son los nudos críticos y esto han desarrollado nuestros expertos en salud pública, en los temas de tipo epidemiológico, en los temas de tipo económico, etcétera, en los temas legales, en todo, tenemos gente preparada desde la Federación Médica, desde las Federaciones Unidas de Enfermeros, Enfermeras, odontólogos, todos los profesionales de la salud estamos involucrados para sacarle al país, arrimar el hombro». Porque es nuestro país, es nuestra gente, es la vida de nuestro pueblo y no vamos a desamparar.

¿Se unirían a la marcha del 7 de agosto o están planificando una marcha como sector de la salud como tal, para decirle al gobierno que están en contra de estos recortes que están afectando al sector de la salud?

Este tejido social impresionantemente grande, se está uniendo para hacer un solo grito, una sola fuerza y estamos uniéndonos todos para que este gobierno se sensibilice con todo lo que está pasando en el país y ojalá tengamos una respuesta adecuada. Bueno, caso contrario continuaremos conversando y las noticias seguirán viniendo porque no vamos a dejar y no nos vamos a cansar de protestar hasta que se tomen las medidas que deben tomarse para proteger la vida y la salud de los ecuatorianos.

¿Ustedes tienen un mapeo de cuál es el personal con el que se cuenta ahora en el sistema sanitario ecuatoriano y cuál es el ideal?

El número de médicos que tenemos de este momento a nivel país de alrededor de 45 mil médicos y que están vinculados tanto al sector de la Ministerio de Salud Pública como de la Seguridad Social como la parte privada están ahí. El MSP cubre un 30%, 20% el IESS, un 2% todo lo que es militares y policías, un porcentaje muy bajo lo que son las oenegés y entidades como SOLCA. Y, hay una población del 30% que no está cubierta por ninguno de los profesionales, ni los sistemas de salud. Ellos demandan, por ejemplo, un tema de atención especialmente en las áreas urbanomarginales y rurales.

Lamentablemente, deberían ser la gente que más debería ser y tener protección. Por eso estamos pidiendo el cambio de modelo en el área de salud y de atención de salud. De este cambio de modelo curativo que nos ha llevado a lo que estamos viviendo ahora, a un modelo de prevención, promoción y atención primaria en salud. Debería haber, por lo menos, de dos a tres médicos por cada mil habitantes y de 2 a 3 enfermeras por cada mil habitantes (…) Porque no se ha hecho una planificación correcta de quiénes estamos necesitando para el país, qué tipos de especialidades, cuáles nos hacen falta. Porque la oferta de las universidades va de diferente manera.

Por eso la ley de carrera sanitaria se hace fundamental en este momento para poder normar absolutamente todo este tipo de cosas. Pero ahí está, en la mesa del presidente de la República, en su escritorio, para que le ponga el ejecútese al reglamento de la ley y ojalá por este tema podamos conversar también con él porque será una solución a todo el drama que estamos viviendo a nivel nacional con los temas de salud.

Usted ha mencionado que hay un déficit prácticamente en todas las áreas, ¿cuáles son las áreas críticas donde más hay déficit de profesionales de la salud, donde la gente reclama que no tienen atención o no tienen un cupo para poder acceder a esa asistencia hospitalaria o de salud?

Claro, cuando se convierte esto en una salud curativa como la que estamos teniendo ahora, vemos un pueblo enfermo, entonces te colapsan hospitales y todo porque todas las personas llegan con problemas con cáncer, cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de piel, cáncer de próstata (…) Con enfermedades como hipertensión, como diabetes, como todas estas enfermedades no contagiosas crónicas (…) Con enfermedades ya de tipo contagiosa como tuberculosis, dengue; o las emergentes como ahora nos sucedió con la tosferina. Entonces, estamos necesitando todos los médicos que tengan una base epidemiológica en el ministerio y en la seguridad social para poder, gente que pueda entender y controlar todos estos sistemas de enfermedad que se están presentando.

Lamentablemente estamos en un asunto de una falta de planificación y gestión que viene siendo ya crónica, que no es de ayer ni anteayer, que esto ya tiene mucho tiempo y que estamos cayendo ahora en el tema de esta crisis por todo lo que estamos diciendo. Nos ponen y nos recortan todo lo que significa el asunto del presupuesto para la salud (…) Nos ponen y no activamos totalmente todo el sistema para hacer una intervención completa de los temas de corrupción que existen a nivel de la salud. No le declaramos en emergencia la salud.

Entonces todos estos nudos críticos que estamos comentando van y provocan este desastre que estamos viviendo y este caos que estamos viviendo en el sector salud (…) Entonces se completa un problema supremamente serio, complejo, que lo único que hace es ir en contra de la gente pobre, humilde y vulnerable del Ecuador. Y eso sí no es tolerable y lucharemos con todo hasta que esta gente se civilice y entienda y podamos sacar al país adelante todos juntos en realidad.