Thomas Müller, a un paso de firmar con Vancouver Whitecaps y desembarcar en la MLS

La leyenda del fútbol alemán, Thomas Müller, está muy cerca de concretar su fichaje por el Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer (MLS). Tras una carrera llena de éxitos en el Bayern Múnich, el atacante de 35 años prepara su desembarco en Canadá para sumarse al club que actualmente es protagonista en la Conferencia Oeste.

Según información difundida por los periodistas Tom Bogert y Ben Jacobs para el medio GiveMeSport, las negociaciones entre Müller y el conjunto canadiense están avanzadas. El acuerdo contemplaría un contrato bajo el mecanismo de Fondos de Asignación Específica (TAM) para lo que resta de la temporada 2025. A partir del año 2026, el alemán se convertiría en Jugador Designado. Esta es una condición que le permitirá recibir un salario por fuera del tope salarial de la liga.

Uno de los últimos detalles pendientes en la operación es la adquisición de los derechos de descubrimiento de Müller dentro del sistema de la MLS. Estos derechos pertenecen actualmente al FC Cincinnati, franquicia que intentó ficharlo en el pasado sin éxito. Vancouver deberá negociar con ellos para completar el traspaso de manera oficial.

Aunque la presencia de Müller no es inmediata, debido a que los Whitecaps no participan en la actual edición de la Leagues Cup —torneo que enfrenta a clubes de la MLS y Liga MX—, su debut podría producirse en el próximo duelo por la liga, el sábado 9 de agosto ante San Jose Earthquakes.

